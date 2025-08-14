Žinios, kurios šviečia.
Mindaugas Lukauskis pradeda trenerio karjerą – dirbs „Ryto“ organizacijoje

2025 m. rugpjūčio 14 d. 16:13
Lrytas.lt
Po 29 sezonus trukusios profesionalaus krepšininko karjeros Mindaugas Lukauskis pradeda naują etapą – nuo šiol jis dirbs treneriu.
Oficialiai paskelbta, kad rezultatyviausias visų laikų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) krepšininkas nuo kito sezono dirbs Vilniaus „Ryto“ organizacijoje.
46-erių panevėžietis prisijungė prie „Rytas-2“ komandos, kur užims trenerio asistento pareigas.
M.Lukauskis profesionalaus krepšininko karjerą pradėjo dar 1996-aisiais ir per 29-erius metus dukart iškovojo Europos taurės, LKL bei BBL titulus ir po kartą tapo KMT, LKF taurės ir NKL nugalėtoju.
Praėjusį sezoną M.Lukauskis atstovavo Birštono „Milastos“ ekipai. Sezono metu jis įvykdė ir itin retą pasiekimą – rungtynėse į aikštelę išbėgo kartu su savo sūnumi.
Vilniaus „Ryto“ komandai M.Lukauskis savo ilgoje karjeroje atstovavo tris skirtingus kartus – 2003-2009 m. sezonuose, 2014-2016 m. sezonuose ir 2017-2018 m. sezone.
 
