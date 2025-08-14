Mindaugas Lukauskis pradeda trenerio karjerą – dirbs „Ryto“ organizacijoje

Oficialiai paskelbta, kad rezultatyviausias visų laikų Lietuvos krepšinio lygos (LKL) krepšininkas nuo kito sezono dirbs Vilniaus „Ryto“ organizacijoje.
46-erių panevėžietis prisijungė prie „Rytas-2“ komandos, kur užims trenerio asistento pareigas.
M.Lukauskis profesionalaus krepšininko karjerą pradėjo dar 1996-aisiais ir per 29-erius metus dukart iškovojo Europos taurės, LKL bei BBL titulus ir po kartą tapo KMT, LKF taurės ir NKL nugalėtoju.
Praėjusį sezoną M.Lukauskis atstovavo Birštono „Milastos“ ekipai. Sezono metu jis įvykdė ir itin retą pasiekimą – rungtynėse į aikštelę išbėgo kartu su savo sūnumi.
Vilniaus „Ryto“ komandai M.Lukauskis savo ilgoje karjeroje atstovavo tris skirtingus kartus – 2003-2009 m. sezonuose, 2014-2016 m. sezonuose ir 2017-2018 m. sezone.