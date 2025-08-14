Žinios, kurios šviečia.
Nepaisant nesėkmingos medicininės patikros, L.Lekavičius vis dar gali atsidurti Graikijoje

2025 m. rugpjūčio 14 d. 16:43
Ketvirtadienio ryte pasirodžius informacijai apie susitarimą tarp Luko Lekavičiaus ir graikų klubo Atėnų „AEK“ ir net paskelbtą žaidėjo algą, po kelių valandų atskriejo ir nauja žinia apie žaidėjo nepraeitą medicininę patikrą.
Graikų portalas „SDNA“ pranešė, kad 31-erių lietuviui nepavyko sėkmingai įvykdyti medicininės apžiūros normatyvų ir „AEK“ klubas ieškos naujų variantų įžaidėjo pozicijoje. Visgi, situaciją netrukus patikslino „Sport24“.
Pasak šio portalo žurnalisto Thanos Ferono, „AEK“ klubas žinojo apie L.Lekavičiaus traumą ir riziką neįvykdyti medicininės patikros. Lietuviui bus atliekami papildomi tyrimai ir tik tada bus priimtas galutinis sprendimas.
Sprendimas šiuo metu dar nėra priimtas. L.Lekavičiaus nori komandos treneris Draganas Šakota, pažymi žurnalistas, todėl egzistuoja bendras noras pradėti partnerystę tarp lietuvių atleto ir istorinės graikų komandos.
Jei bus priimtas sprendimas susieti ateitį su L.Lekavičiumi, gynėjas turėtų pasirašyti 300 tūkst. eurų vertės sutartį.
L. Lekavičiui tai būtų antrasis legionieriaus karjeros etapas. 2017–2019 m. jis jau yra rungtyniavęs Graikijoje, atstovaudamas kitam Atėnų klubui – „Panathinaikos“. Kitą sezoną AEK klubas varžysis FIBA Čempionų lygoje.
Praėjusiame Eurolygos sezone šilališkis per 14 rungtynių pelnydavo vidutiniškai po 2,1 taško. Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) per 17 sužaistų mačų gynėjas rinko po 7,2 taško ir atliko po 2,2 rezultatyvaus perdavimo.
