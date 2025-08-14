Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Oficialu: Rusijoje po invazijos pradžios žaidęs prancūzas grįžta į Eurolygą

2025 m. rugpjūčio 14 d. 19:03
Lrytas.lt
Thomas Heurtelis, paskutiniuosius keletą sezonų žaidęs Rusijoje, grįžta į Eurolygą. 36-erių gynėjas pasirašė sutartį su Vilerbano „ASVEL“.
Daugiau nuotraukų (1)
Oficialiai paskelbta, kad T.Heurtelis prie komandos prisijungė vienam – 2025-2026 metų – sezonui.
2022-2024 metų sezonuose prancūzas žaidė Sankt Peterburgo „Zenit“ komandoje. Dėl šios priežasties jam buvo uždrausta žaisti Prancūzijos rinktinėje, dėl ko sportininkas aktyviai priešinosi ir dalijo interviu tiek šalies, tiek tarptautinei spaudai.
2024-2025 m. sezone T.Heurtelis žaidė Kinijoje Shenzheno „Leopards“ ekipoje, vėliau prisijungė prie La Korunijos „Leyma Coruna“ komandos Ispanijoje.
Iki išvykimo į Rusiją T.Heurtelis Eurolygoje žaidė vienuolika sezonų, per juos rinkdamas po 9,6 taško, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11,1 naudingumo balo.
Thomas HeurtelisVilerbano ASVELEurolyga

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.