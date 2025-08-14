Oficialu: Rusijoje po invazijos pradžios žaidęs prancūzas grįžta į Eurolygą

Oficialiai paskelbta, kad T.Heurtelis prie komandos prisijungė vienam – 2025-2026 metų – sezonui.
2022-2024 metų sezonuose prancūzas žaidė Sankt Peterburgo „Zenit“ komandoje. Dėl šios priežasties jam buvo uždrausta žaisti Prancūzijos rinktinėje, dėl ko sportininkas aktyviai priešinosi ir dalijo interviu tiek šalies, tiek tarptautinei spaudai.
2024-2025 m. sezone T.Heurtelis žaidė Kinijoje Shenzheno „Leopards“ ekipoje, vėliau prisijungė prie La Korunijos „Leyma Coruna“ komandos Ispanijoje.
Iki išvykimo į Rusiją T.Heurtelis Eurolygoje žaidė vienuolika sezonų, per juos rinkdamas po 9,6 taško, 5,3 rezultatyvaus perdavimo ir 11,1 naudingumo balo.