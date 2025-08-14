Po nugaros traumos atsigaunantis M. Grigonis pradėjo treniruotes

SDNA.gr skelbia, jog M. Grigonis į Atėnus atvyko dar rugpjūčio 6-ąją – gerokai anksčiau nei suplanuotas oficialios treniruočių stovyklos startas, numatytas po trijų savaičių.
Kaip praneša graikų tinklapis lietuviui buvo atlikti medicininiai tyrimai, kurie parodė pozityvius ženklus, ir gynėjas jau treniruojasi be kontakto.
Krepšininką praėjusį sezoną kankinę nugaros skausmai ilgam eliminavo iš rikiuotės – Eurolygoje jis spėjo sužaisti vos ketverias rungtynes.
Čempioniškame 2023–2024 m. sezone Grigonis Eurolygoje rinko po 9,1 taško, 2,7 atkovoto kamuolio ir 1,3 rezultatyvaus perdavimo.