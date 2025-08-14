Pirmąsias tris rungtynes Rimo Kurtinaičio auklėtiniai laimėjo neturėdami jokio rimtesnio pasipriešinimo. 89:68 susitvarkė su estais, 91:70 sutriuškino turkus ir 77:54 nepasigailėjo Sakartvelo krepšininkų.
Visgi Rygoje, pilnoje „Xiaomi“ arenoje pasirodė ir pirmosios lietuvių bėdos. Mūsiškiai strigo bandydami stabdyti Latvijos rinktinės snaiperius ir jau po pirmojo kėlinio praleidę 39 taškus mūsiškiai atsilikinėjo dviženkliu skirtumu, o pirmąją pusę latviai užbaigė pirmaudami 59:50.
„Žiūrėjau latvių rungtynes prieš italus, jie ten irgi laimėjo pirmą kėlinį 10 taškų, – apie prastą lietuvių startą po mačo kalbėjo R.Kurtinaitis. – Kol švieži laksto, meta, pataiko. Kuomet pavargo, tų pačių tritaškių nebepataikė. Šiaip viskas veikė. Mes žinome juos, jie žino mus. Pakeitėme gynybas, kad galėtume daugiau keistis pradžioje, vėliau to nenaudojome. Tai treniravomės, tik nelabai šiose rungtynėse suveikė.“
Situaciją keitėsi trečiajame kėlinyje. 56:68 atsilikinėję lietuviai pagaliau sugebėjo sustabdyti uraganinį Latvijos puolimą ir pelnę 11 taškų paeiliui sumažino atsilikimą iki minimalaus ir grąžino intrigą rungtynėse, o ketvirtojo kėlinio pradžioje pagaliau ir persvėrė rezultatą.
Ugningoje atmosferoje komandos keitėsi sėkmingomis atakomis ir Roko Jokubaičio akrobatinis metimas iš po krepšio likus žaisti 19 sekundžių išlygino rezultatą, o latviai paskutinę ataką patikėjo Kristapui Porzingiui. Visgi Latvijos žvaigždės metimas prieš Gytį Radzevičių nebuvo tikslus ir su braliukais santykius aiškinomės pratęsime.
Papildomo kėlinio metu kiek sėkmingiau pasirodė lietuviai, kurie laimėjo paskutinių sekundžių trilerį metimais nuo baudų linijos.
„Pirmiausiai džiaugiamės, kad laimėjome. Nebuvo lengva, kaip ir galvojome. Jie yra pasiruošę įveikti mus, nebėra, kaip buvo prieš 15 metų. Jie turi labai pajėgią komandą ir yra vieni iš favoritų.
Pas mus yra daug taisytinų dalykų, padarėme net 20 klaidų. 10 iš jų buvo iš viso ne į temą. Gynyboje buvo kažkiek klaidelių. Bet noriu išskirti, kad nepalūžome, kovojome iki galo, ištraukėme pergalę ir prieš Europos čempionatą būtent tokių rungtynių ir reikia“, – apie rungtynes kalbėjo Lietuvos treneris.
– Lygiųjų nenorėjote tikriausiai...
– Ne, nežinau ką jos duoda. Mes važiuojame nedalyvauti, o laimėti. Mes visada ieškome pergalės. Kad išsiskirti draugiškai.
– Kiek prisidėjo prie pergalės tai, kad turėjote 14 žaidėjų?
– Mes vis tiek nežaidėme su 14 žaidėjų. Žaidėme gal su 12. Keitimus pakoregavo teisėjai, kurie pridalino baudų, kai kurių dar nelabai pelnytų… Bet į tai nesigilinu. Gilinuosi į žaidimo kokybę, energiją, norą, kovingumą. Svarbu, kad visi esame vienoje linijoje.
– Deividas Sirvydis žaidė daugiau antru numeriu. Norėjote jį laikyti vienu metu su Roku Giedraičiu ar tiesiog Margiriui Normantui nelabai sekasi?
– D.Sirvydį mes žiūrime kaip atakuojantį gynėją ir mums reikėjo puolimo. Šiandien būtent jo metimai perlaužė rungtynes. O šiaip mes turime lygiaverčių, sąlyginai jaunų žaidėjų, kurie gali žaisti per kelias pozicijas.
– Ar Ąžuolo Tubelio sėkminga atkarpa ketvirtajame kėlinyje, perimti kamuoliai, drąsus žaidimas prieš Kristapą Porzingį buvo vienas kertinių dalykų?
– Taip. Tai vienas iš dalykų, kur kartais aikštelėje kažką reikia padaryti papildomai. Perimti kamuoliai ir buvo tas papildomas dalykas. Rizika pasiteisino. Jis turi tą pojūtį, greitas rankas ir Ą.Tubelis tuo pasinaudojo.
– Trečiajame kėlinyje Jonas Valančiūnas gavo ketvirtą pražangą. Norėjote, kad jis tas minutes išžaistų?
– Mes jį laikėme ir galvojome, tebūnie, jeigu ir gaus tą penktą pražangą. Žaidėme iki galo ir kaip per šachmatus. Mes keitėmės pagal tai, ko norime – puolimo, gynybos, baudų. Man patinka taip žaisti.
– Jonas metė vieną tritaškį, bet jis irgi buvo forsuotas. Ar mėginsite naudoti šį ginklą dažniau?
– Ne, jis man reikalingas trumpomis atkarpomis, kad būtų jėga po krepšiu. Jeigu mes jį laikysime ties tritaškiu, tuomet neatkovosime kamuolių po neįmestų metimų. Mums jo reikia apačioje, trumpai. Aš taip įsivaizduoju Joną mūsų komandoje. Nenoriu su juo žaisti 30 minučių. Gal reikės, nežinau, bet aš jį matau trumpomis atkarpomis. Mes per jį žadžiame, jis surenka taškus, atkovoja kamuolius ir tada žaidžiame toliau, kaip ir žaidėme.
– J.Valančiūnas ir Europos čempinate nebus startinio penketo žaidėjas?
– Priklauso su kuo žaisime. Jeigu žaisime su suomiais, tai Jonas nesivaikys Lauri Markanneno greičiausiai. Dabar mums svarbiausia, kad jis įeitų į fizinę formą. Jis labai greitai progresuoja, labai uoliai dirba treniruotėse. Manau viskas su juo bus gerai ir tai, kaip jį naudosime, priklausys nuo priešininkų komandos.
– Rytoj nebus sunku po šiandienos tokių rungtynių?
– Turime atsistatyti, nes mes taip susiplanavome. Europos čempionate irgi bus, kad per 4 dienas reikės sužaisti 3 rungtynes ir nori nenori turėsime atsistatyti. Ir tuomet neturėsime 15 žaidėjų. Turime įeiti į tą ritmą, norime laimėti. Aišku, mums bus sunku prieš slovėnus. Ar žais Luka Dončičius – nežinau, bet norėčiau to. Ir turėsime perlaužti save.
– Likus žaisti 9 sekundes Tomas Pačėsas parodė, jeigu įgausime 3 taškų persvarą – daryti baudą. Toks iš anksto buvo susitarimas?
– Taip. Kai išėjome į pratęsimą nusprendėme, kad išsileisime mažus žaidėjus ir ginsimės, nes mums puolime gal neduos baudos, teisėjai gal ir teisėjavo gerai, bet mažų niuansų buvo. Tuos dalykus numatėme. Gale reikėjo bauduoti ir tai padarėme. Manau, kad tai pasiteisino, nes tada buvo viena neįmesta bauda. Aišku, jie nusimušė kamuolį ir atliko tritaškį iš kampo. Idėja gera, gal nevisiškai gerai išpildyta.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Rimas Kurtinaitis Latvijos vyrų krepšinio rinktinė
