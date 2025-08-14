Žinios, kurios šviečia.
Rekordinėje žiūrovų minioje – Latvijos iššūkis Lietuvos rinktinei

2025 m. rugpjūčio 14 d. 18:31
Po trijų lengvų pergalių pasirengimo Europos krepšinio čempionatui cikle iš eilės, Rimo Kurtinaičio treniruojama Lietuvos rinktinė Rygos „Xiaomi“ arenoje stoja į kovą su latviais.
2006-aisiais atidarytoje arenoje tikimasi sulaukti 11458-ių žiūrovų – tai didžiausias rezultatas sporto rungtynėms šioje sporto tvirtovėje per paskutinį penkmetį. Didesnę minią per šį laikotarpį „Xiaomi“ arena surinko tik pasaulinių muzikos žvaigždžių – „50 Cent“ ir Robbie Williamso – koncertų metu.
Lietuviai pasirengimo artėjančiam Europos krepšinio čempionatui cikle kol kas žengia be pralaimėjimų. Pirmosiose rungtynėse Panevėžyje užtikrintai buvo įveikta Estijos rinktinė (89:68), vėliau lengvai buvo nugalėti turkai (90:71) ir kartvelai (77:54).
Latviai kol kas yra sužaidę tik vienerias kontrolines rungtynes, išvykoje pralaimėję italams (75:91). Tai bus pirmoji mūsų kaimynų dvikova jų šalyje šią vasarą, o į rungtynes, kaip praneša Latvijos krepšinio federacija, buvo išparduoti visi bilietai.
Prieš susitikimą Lietuvos rinktinės gynėjas Deividas Sirvydis pažymėjo, kad rungtynėse svarbu kontroliuoti tempą nepaisant gausaus oponentų sirgalių palaikymo.
Mačo pradžia – 19:30 val. Rungtynes sekti kviečiame kartu su Lrytas.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynėsEurobasket 2025

