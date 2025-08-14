Lietuviai po pratęsimo 109:105 sugebėjo palaužti „Eurobasket 2025“ šeimininkus latvius.
Vienas pagrindinių pergalės kalvių tapo Rokas Jokubaitis. Įžaidėjas jau per pirmąjį kėlinį pelnė 12 taškų, o rungtynių gale atliko lemimamus metimus. Būtent mažeikiškio akrobatinis metimas iš po krepšio ir išplėšė pratęsimą.
24-erių krepšininkas rungtynes baigė savo sąskaitoje turėdamas 20 taškų (8/14 dvit., 1/2 trit., 1/1 baud.), 7 rezultatyvius perdavimus, 5 klaidas ir 16 naudingumo balų.
Po pergalės krepšininkas triuškinantį pralaimėjimą latviams 2023 metų Europos čempionate.
„Po dviejų kėlinių praleidome beveik 60 taškų. Pirmose rungtynėse visi taip džiaugėmės gera gynyba, dabar sutikome rimčiausią varžovą ir pasimatė... nežinau, kaip net pavadinti. Tikrai prastai gynėmės pirmoje pusėje. Aišku, jie pataikė daug sudėtingų metimų. Antroje pusėje buvo geriau. Aišku, Kristapo Porzingio ir Rihardo Lomažo nesustabdėme, bet plius minus neblogai.
Draugiškos rungtynės, bet visi prisimename prieš dvi vasaras, kai gavome beveik 40 taškų nuo jų. Nežinau. Draugiškos rungtynės, bet principas buvo laimėti. Šiek tiek sugadinome ir šventę, dėl to smagu“, – po pergalės kalbėjo R.Jokubaitis.
– Po rungtynių su Sakatvelu sakei, kad ten buvo sunkiausias iššūkis. Kodėl latviai taip greitai privertė pakeisti nuomonę?
– Nesutikome tokio talento puolime, nes kartvelai mums davė kovą, bet matėme. Puolime per pirmąją pusę įmetėme 50 taškų, galėjome daryti ką norime, bet čia ir yra latvių krepšinis. Jiems gali įmesti daug, bet jie įmes daugiau. Bet labai geras testas. Rytoj rungtynės, reikia kažkaip atsitatyti.
– Kas neveikė „short-roll“ gynybos situacijose?
– Rytinėje treniruotėje buvome pasiruošę tiems deriniams, bet... Kai tokie žaidėjai, kaip Davis Bertanis, Kristapas Porzingis pajaučia ritmą yra sunku. R.Lomažas irgi sužaidė įspūdingas rungtynes. Nenorėjome, kad latviai taip užsiaustų pradžioje, bet leidome jiems taip padaryti. Bet irgi yra menas po dviejų kėlinių sugrįžti, pataisyti gynybą ir laimėti rungtynes. Auginiesi tą skūrą, odą.
– Kiek paties pražangų lėmė teisėjai?
– Nepamenu, kada per kėlinį buvau gavęs 3 pražangas. Nepamenu. Gal kartais pasisaugodavau ir išvengdavau jų. Bet ta antra pražanga prieš R.Lomažą... Aš pats negalėjau patikėti... Čia, aišku, mano klaida, ne teisėjų. Pelniau pirmų 12 taškų, bet tada kažkas aptemo akyse ir kuriam laikui išsiėmiau iš rungtynių. Nelengva buvo įsivažiuoti. Man irgi bus pamoka, kad tokiose rungtynėse turint tokį vaidmenį negaliu savęs išsiimti su pražangomis.
– Vis labiau išryškėja rinktinės lyderiai. Pats vis dažniau rungtynių pabaigoje ėmeisi iniciatyvos.
– Latviai yra puolimo rinktinę, tai mes patys opcijų puolime turėjome pilna. Kai ateina nuovargis, ypatingai pratęsime, tas sprendimų priėmimas yra sunkesnis. Vidutiniai metimai ėjo neblogai visą laiką, bet rungtynių gale jau nelabai laikėsi kojos. Galvojau, nuleisiu galvą ir veršiuosi. Nei K.Porzingis turėjo jėgų du prieš du žaisti, nei aš turėjau jėgų mesti vidutinį. Vieną metimą užsibaigiau, kitą pakartojo Jonas Valančiūnas. Taip, kaip ir norėjau. Dar daug taisytinų dalykų. Bet gerai, kad gavome tokį testą.
– Rekordinis lankomumas, sugadinta latvių šventė. Ar sulaukėte pastabų iš varžovų dėl rungtynių baigties?
– Ne. Mes kaip braliukai, bet broliški ryšiai baigiasi aikštelėje. Pamename prieš dvi vasaras... Kaip čia gražiau pasakius. Paliko šlapią vietą iš mūsų. Jautėsi šiandien nuo pradžių, kad latviai norėjo mus paimti. Iš pradžių jiems tikrai sekėsi, bet vėliau atsakėme tuo pačiu. Draugiškos rungtynės, bet smagiau yra nugalėti.
– Pagaliau esi Miuncheno „Bayern“ žaidėjas. Gal pagaliau ir pačiam ramiau?
– Tikrai ramiau. Aš jau seniai buvau padėjęs parašą, praėjęs medicininę patikrą, bet atsitiko nesklandumų su paleidžiamuoju raštu. Aš, šeimyna, draugai patenkinti. Viskas gerai.
– Kiek tiesos, kad pasirinkai „Bayern“ vietoje NBA?
– Šiek tiek yra. Kiekvieną vasarą yra galimybė išeiti į NBA. Neturėjau laiko priimti normalaus, blaivaus sprendimo.
– Kuo „Bayern“ pasiūlymas nugalėjo kitus?
– Tas dėmesys iš „Bayern“ buvo labai stiprus. Trenerio braižas panašus, koks ir buvo „Maccabi“, įdomi asmenybė, duoda šansus atsiskleisti žaidėjams. Nėra labai sudėtingas krepšinis. Man tas labai prilipo
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinėdraugiškos rungtynės
