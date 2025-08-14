Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Žlugusio Vilniaus „Wolves“ kapitonas karjerą tęs Italijos antroje lygoje

2025 m. rugpjūčio 14 d. 17:02
Lrytas.lt
Regimantas Miniotas ir vėl žais užsienyje. Buvęs Vilniaus „Wolves“ klubo kapitonas keliasi į Italijos antrąją lygą.
Daugiau nuotraukų (1)
Oficialiai paskelbta, kad 29-erių lietuvis prisijungė prie Pesaro „Victoria Libertas“ komandos.
„Džiaugiuosi atvykdamas į šį klubą. Esu pasiruošęs dirbti ir atiduoti viską už šiuos marškinėlius“, - cituojamas R.Miniotas.
Kėdainiuose gimęs aukštaūgis „Wolves“ ekipai atstovavo 2022-2025 m. sezonuose. Praėjusiame sezone R.Miniotas Europos taurės turnyre rinko po 3,4 taško ir 4,3 naudingumo balo. Lietuvos krepšini lygoje (LKL) jo skaičiai buvo geresni – 6,3 taško, 6,1 atkovoto kamuolio ir 10,5 naudingumo balo.
Centro ir sunkiojo krašto pozicijose galintis žaisti krepšininkas anksčiau jau yra kandęs legionieriaus duonos, kai 2020-2022 m. sezonais atstovavao Bilbao „Surne Basket“ komandai Ispanijoje.
Regimantas Miniotas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.