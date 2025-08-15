Be L. Dončičiaus: Lietuva pasitinka Slovėnijos rinktinės iššūkį

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei tai bus jau penktas draugiškas mačas šią vasarą. Be vakar Rygoje po pratęsimo nugalėtų latvių (109:105), lietuviai šiame pasirengimo cikle taip pat įveikė estus (89:68), svečiuose užtikrintai pranoko Ergino Atamano vadovaujamus turkus (91:70), o „Žalgirio“ arenoje savo gynybinėmis užkardomis surakino svečius iš Sakartvelo (77:54).
Tuo tarpu Slovėnijos rinktinė šiandien žais trečiąsias kontrolines rungtynes šią vasarą. Slovėnai kol kas du kartus susitiko su lietuvių varžovais Europos čempionato B grupėje – Vokietijos rinktine. Slovėnija pasaulio čempionams nusileido abu kartus: tiek namie (Liublianoje) 89:103, tiek ir išvykoje (Manheime) 70:80.
Praėjusią vasarą Lietuva ir Slovėnija sužaidė du draugiškus mačus ir pasidalino po vieną pergalę. Vilniuje stipresni buvo lietuviai (92:86), o Liublianoje slovėnai (70:68), tačiau abiejuose mačuose nežaidė L. Dončičius.
Paskutinį kartą oficialiose rungtynėse Lietuvos ir Slovėnijos rinktinės susitiko 2023-ųjų pasaulio čempionate Filipinuose. Tuo metu rungtynėse dėl 5–8 vietų savo pranašumą įrodė Kazio Maksvyčio kariauna, laimėjusi 100:84.
Be šio susitikimo, lietuviams lieka dar dvi draugiškos rungtynės iki Europos čempionato. Rugpjūčio 20-ąją Lietuva Vilniaus „Twinsbet“ arenoje priims turkus, o rugpjūčio 22-ąją nacionalinė komanda į Europos čempionatą bus išlydėta rungtynėmis su Islandija Alytuje.
Slovėnija, už kiek mažiau nei dviejų savaičių startuosiančiose Europos pirmenybėse, žais D grupėje, kur jų laukia Prancūzijos, Izraelio, Islandijos, Lenkijos ir Belgijos komandos.
Tuo tarpu lietuviai grumsis B grupėje Tamperėje, kur jų varžovais bus šeimininkai suomiai, pasaulio čempionai vokiečiai, Juodkalnija, Švedija ir Didžioji Britanija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių