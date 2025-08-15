Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Be L. Dončičiaus: Lietuva pasitinka Slovėnijos rinktinės iššūkį

2025 m. rugpjūčio 15 d. 18:39
Lrytas.lt
​Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, vakar Rygos arenoje po pratęsimo įsirašė ketvirtąją pergalę paeiliui šių metų pasirengimo Europos čempionatui cikle, o jau šiandien, nepraėjus nė parai, Šiaulių arenoje priima Slovėnijos rinktinę – tiesa, be savo ryškiausios žvaigždės Lukos Dončičiaus.
Daugiau nuotraukų (27)
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinei tai bus jau penktas draugiškas mačas šią vasarą. Be vakar Rygoje po pratęsimo nugalėtų latvių (109:105), lietuviai šiame pasirengimo cikle taip pat įveikė estus (89:68), svečiuose užtikrintai pranoko Ergino Atamano vadovaujamus turkus (91:70), o „Žalgirio“ arenoje savo gynybinėmis užkardomis surakino svečius iš Sakartvelo (77:54).
Tuo tarpu Slovėnijos rinktinė šiandien žais trečiąsias kontrolines rungtynes šią vasarą. Slovėnai kol kas du kartus susitiko su lietuvių varžovais Europos čempionato B grupėje – Vokietijos rinktine. Slovėnija pasaulio čempionams nusileido abu kartus: tiek namie (Liublianoje) 89:103, tiek ir išvykoje (Manheime) 70:80.
 
Praėjusią vasarą Lietuva ir Slovėnija sužaidė du draugiškus mačus ir pasidalino po vieną pergalę. Vilniuje stipresni buvo lietuviai (92:86), o Liublianoje slovėnai (70:68), tačiau abiejuose mačuose nežaidė L. Dončičius.
Paskutinį kartą oficialiose rungtynėse Lietuvos ir Slovėnijos rinktinės susitiko 2023-ųjų pasaulio čempionate Filipinuose. Tuo metu rungtynėse dėl 5–8 vietų savo pranašumą įrodė Kazio Maksvyčio kariauna, laimėjusi 100:84.
Be šio susitikimo, lietuviams lieka dar dvi draugiškos rungtynės iki Europos čempionato. Rugpjūčio 20-ąją Lietuva Vilniaus „Twinsbet“ arenoje priims turkus, o rugpjūčio 22-ąją nacionalinė komanda į Europos čempionatą bus išlydėta rungtynėmis su Islandija Alytuje.
Slovėnija, už kiek mažiau nei dviejų savaičių startuosiančiose Europos pirmenybėse, žais D grupėje, kur jų laukia Prancūzijos, Izraelio, Islandijos, Lenkijos ir Belgijos komandos.
Tuo tarpu lietuviai grumsis B grupėje Tamperėje, kur jų varžovais bus šeimininkai suomiai, pasaulio čempionai vokiečiai, Juodkalnija, Švedija ir Didžioji Britanija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.