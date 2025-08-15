Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Graikai pranoko būsimus lietuvių varžovus Europos čempionate

2025 m. rugpjūčio 15 d. 07:51
Lrytas.lt
Ir toliau be savo ryškiausios žvaigždės Giannio Antetokounmpo rungtyniaujantys graikai namuose 69:61 (15:19, 17:16, 13:16, 24:10) susitvarkė su Juodkalnijos rinktine – būsimais lietuvių varžovais artėjančiame Europos krepšinio čempionate.
Po trijų kėlinių Juodkalnija pirmavo rezultatu 45:51, tačiau ketvirtajame ketvirtyje šeimininkai perėmė iniciatyvą, laimėjo ketvirtą kėlinį 24:10 ir iškovojo pergalę.
Graikams pavyko atsitiesti po Kipre patirtų dviejų iš eilės nesėkmių prieš Serbiją ir Izraelį.
Rezultatyviausias nugalėtojų gretose buvo Kostas Mitoglou, pelnęs 20 taškų. Tyleris Dorsey pridėjo 13, Kostas Antetokounmpo – 11, o Giannoulis Larentzakis – 10 taškų.
Juodkalnijos komandoje išsiskyrė Nikola Vučevičius su 13 taškų.
Graikija Europos pirmenybėse varžysis C grupėje Kipre – joje taip pat žais Sakartvelas, Ispanija, Italija, Bosnija ir Hercegovina bei turnyro šeimininkė.
Tuo metu Juodkalnija su Lietuva grumsis B grupėje, kurioje taip pat varžysis Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos rinktinės.
