J. Valančiūno yda nepatenkintas R. Kurtinaitis turės atskirą pokalbį su kapitonu

Šiauliečiai penktadienį Žolines pasitiko pilnoje Šiaulių arenoje stebėdami, kaip Lietuvos krepšinio rinktinė draugiškose rungtynėse 94:72 sutraiško Slovėnijos krepšininkus.
Šventę Saulės miesto gyventojams apgadino tai, jog Luka Dončičius nusprendė nerungtyniauti. Tuo pasinaudoję Rimo Kurtinaičio auklėtiniai jau nuo rungtynių pradžios pradėjo kontroliuoti situaciją, o antrojo ketvirčio pradžioje įgiję dviženklį pranašumą ilgąją pertrauką pasitiko pirmaudami 45:31.
Pavieniai lietuviai jau po dviejų kėlinių nusprendė palikti areną argumentuodami, jog slovėnai į kovą prieš Lietuvą stojo be savo žvaigždės.
O antroje rungtynių pusėje vaizdas aikštelėje nesikeitė. Ketvirtajame kėlinyje Lietuvos krepšininkai pirmavo netgi 35 taškų pranašumu – 81:46.
Po užtikrintos pergalės Lietuvos rinktinės vyriausiasis treneris R. Kurtinaitis nesureikšmino fakto, jog varžovų gretose nebuvo L.Dončičiaus.
„Mes negalime priversti jų komandų žaisti su Luka Dončičiumi ar Shane‘u Larkinu. Jie sprendžia savo problemas. Mes žinome ko norime iš savo komandos. Bus L. Dončičius, žaisime prieš L. Dončičių. Nematau čia problemų“, – po rungtynių kalbėjo R.Kurtinaitis.
– Tadas Sedekerskis nerungtyniavo. Gal yra kažkokių problemų su sveikata?
– Žinome jo klasę, ką jis gali ir nėra būtinybės rizikuoti kažkokiomis traumomis. Mes išleidome Joną Valančiūną, kurio irgi galėjome neleisti, nes antros rungtynės iš eilės. Davėme Rokui šiek tiek pailsėti, nes jis mūsų pagrindinis įžaidėjas. Turime savo matymą, žinome ko norime.
Po sunkių treniruočių turėjome minimalių problemų su Gyčiu Radzevičiumi. Šiandien žaidėme daugiau ir su Eimantu Bendžiumi. Žinome jo galimybes ir leidome jam atsiskleisti. Bet šiaip esame visi sveiki. Paprasčiausiai turime 15 žmonių ir visų nesutalpinsi į vienas rungtynes. Nors šiandien ir galėjome rungtyniauti trimis penketais, nes taip susidėliojo rungtynės.
– 5 pergalės iš eilės. Ar viskas ir yra taip gražu komandoje?
– Mes gal pabandykime iš kitos pusės pažiūrėti. Ką mes turime daryti? Mes treniruojamės daugiau nei kiti, žaidžiame aštriau nei kiti. Galvoju, jog dar per aštriai žaidžiame. Aš noriu tos agresijos, bet ji turi būti krepšinio taisyklių rėmuose. Mes laimime, tai ką turiu daryti?
Pasiskaitau, kad neva čia tik draugiškos. Kur yra garantija, kad jei dabar nepriversime komandos dirbti pilnu pajėgumu ir pasitaupysime kam? Europos čempionatui? Nemanau, kad esame tiek individualiai stiprūs, kad galėtume kaip tas amerikiečių „Dream team“ atvažiuoti į olimpiadą ir visus nugalėti, nes jie iš savęs yra žvaigždės. Mes tokių neturime. Turime eiti per juodą darbą.
Mums sekasi ir esu labai tuo patenkintas. Nežinau kaip bus Europos čempionate. Žinau ko noriu, bet ten gali būti visko, galime paslysti. Vakar Latvijoje buvome arti paslydimo. Tos rungtynės mums davė labai daug, kadangi sugebėjome suklupti, atsikelti. Tai yra charakterio, psichologijos ugdymas. Visada laimėti yra gerai. Bandysime tai išlaikyti.
Per daug pergalių kartais nuramina, tai natūralu. Bet čia yra mūsų trenerių užduotis išlaikyti žaidėjus reikiamoje įtampoje, kad neatsipalaiduotų kada nereikia. Čia kalbame ir apie laisvų dienų praleidimą, apie poilsį. Geras poilsis profesionaliame sporte yra 50 procentų sėkmės. Mes su jais apie tai kalbame, nes matau, daugelis trenerių nėra apie tai su jais kalbėję. O jie yra normalūs vaikinai.
– Jonas Valančiūnas vėl susirinko greitas pražangas. Ar yra nerimo dėl to?
– Yra. Bėda ne dėl pražangų, o kokios jos. Jisai vėl gavo puolime atsidengdamas pražangą. Manau NBA niekas tokio dviejų didelių kūnų susidūrimo netraktuoja, o Europoje tą traktuoja. Mums reikės Jonui išaiškinti, kad tokių dalykų daryti negalime.
Aš manau aukštaūgiai pražangas gali gauti tik bandydami blokuoti kamuolį. Tai yra rizika, kuri teisinasi. Aš tų baudų nenoriu ir nemėgstu, tad kalbėsimės su Jonu. Vakar galvojau, kad tai atsitiktinumas, šiandien žiūriu vėl tas pats.
– Marekas Blaževičius bandė žaisti ketvirtoje pozicijoje.
– Jis pakankamai mobilus. Sakyčiau, jam trūksta tokios statinės jėgos po krepšiu, kai reikia su kontaktu iš po krepšiu stipriau pašokti su varžovo kūnu. Ketvirtoje pozicijoje jis yra pakankamai mobilus gynyboje, gerai ima kamuolius, pakankamai greitas. Nematau didelės problemos, jei kažkas išstatytų aukštesnį, fiziškai stipresnį penketą, mes turime atsaką. Šiandien pasibandėme, manau, viskas gerai.
– Lieka dvi rungtynės. Galima tikėtis, kad bus siaurinama rotacija?
– Praktiškai taip ir dėliojame viską. Dar turime kelias treniruotes, tad dar per anksti atsisakyti kai kurių žaidėjų paslaugų. Neduok Dieve dar kažkam kažkas atsitiks. Iki pat galo dirbsime su trimis penketais. Kieno paslaugų atsisakysime, jūs būsite informuoti pirmi.
– Bet idėja jau yra, kurie žaidėjai bus atkabinti?
– Aš tiką atsakiau, ar ne? Yra, aš žinau. Pasakysiu kada bus laikas.
Rimas KurtinaitisSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių