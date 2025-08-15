Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Kitas Lietuvos rinktinės varžovas: į problemų verpetą įtraukta Slovėnijos komanda

2025 m. rugpjūčio 15 d. 12:15
Lrytas Premium nariams
Europos pirmenybėms besirengianti Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė sulaukė dar vienų varžovų. Rimo Kurtinaičio treniruojama komanda penktadienį Šiauliuose susitiks su Slovėnijos krepšininkais.
Daugiau nuotraukų (8)
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.