Lietuvos ir Slovėnijos rinktinės susitiks sausakimšoje Šiaulių arenoje

Tiesa, dar neaišku ar Slovėnijos rinktinės lyderis Luka Dončičius žais šiose rungtynėse. Mačo pradžia – 19:30 val.
Be šio susitikimo, lietuviams lieka dar dvi draugiškos rungtynės iki Europos čempionato. Rugpjūčio 20-ąją Lietuva Vilniaus „Twinsbet“ arenoje priims turkus, o rugpjūčio 22-ąją nacionalinė komanda į Europos čempionatą bus išlydėta rungtynėmis su Islandija Alytuje.
Slovėnija, už kiek mažiau nei dviejų savaičių startuosiančiose Europos pirmenybėse, žais D grupėje, kur jų laukia Prancūzijos, Izraelio, Islandijos, Lenkijos ir Belgijos komandos.
Tuo tarpu lietuviai grumsis B grupėje Tamperėje, kur jų varžovais bus šeimininkai suomiai, pasaulio čempionai vokiečiai, Juodkalnija, Švedija ir Didžioji Britanija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinė Šiaulių arena
