Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Lietuvos ir Slovėnijos rinktinės susitiks sausakimšoje Šiaulių arenoje

2025 m. rugpjūčio 15 d. 17:21
Lrytas.lt
Šiandien Šiaulių arenoje įvyks kontrolinės rungtynės tarp Lietuvos ir Slovėnijos krepšininkų, o ši arena, talpinanti apie 5,5 tūkst. žiūrovų, bus visiškai užpildyta – visi bilietai į šį mačą buvo išpirkti.
Daugiau nuotraukų (8)
Tiesa, dar neaišku ar Slovėnijos rinktinės lyderis Luka Dončičius žais šiose rungtynėse. Mačo pradžia – 19:30 val.
Be šio susitikimo, lietuviams lieka dar dvi draugiškos rungtynės iki Europos čempionato. Rugpjūčio 20-ąją Lietuva Vilniaus „Twinsbet“ arenoje priims turkus, o rugpjūčio 22-ąją nacionalinė komanda į Europos čempionatą bus išlydėta rungtynėmis su Islandija Alytuje.
 
Slovėnija, už kiek mažiau nei dviejų savaičių startuosiančiose Europos pirmenybėse, žais D grupėje, kur jų laukia Prancūzijos, Izraelio, Islandijos, Lenkijos ir Belgijos komandos.
Tuo tarpu lietuviai grumsis B grupėje Tamperėje, kur jų varžovais bus šeimininkai suomiai, pasaulio čempionai vokiečiai, Juodkalnija, Švedija ir Didžioji Britanija.
Lietuvos vyrų krepšinio rinktinėSlovėnijos vyrų krepšinio rinktinėŠiaulių arena
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.