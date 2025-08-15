Lietuvos šešiolikmečių rinktinė sužinojo varžovą finale

Iki finalo serbai demonstravo itin solidų žaidimą. Aštuntfinalyje jie užtikrintai susitvarkė su Graikijos rinktine (92:65), o ketvirtfinalyje taip pat be didesnio vargo 94:73 pranoko Turkijos ekipą.
Grupių etape Serbija iškovojo dvi lengvas pergales – 86:60 įveikė Vokietiją ir 99:63 sutriuškino Sakartvelo rinktinę. Vienintelį pralaimėjimą jie patyrė prieš Ispaniją, kai po atkaklios kovos nusileido 95:97.
Lietuvos šešiolimečiai, auksą yra laimėję 2022-aisiais, o serbai tokį titulą iškovoję yra tik kartą – 2007 metais.
Finalas Tbilisyje vyks šeštadienį (rugpjūčio 16-ąją), 20.00 val. Lietuvos laiku.