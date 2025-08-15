Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Lietuvos šešiolikmečių rinktinė sužinojo varžovą finale

2025 m. rugpjūčio 15 d. 22:17
Lrytas.lt
Lietuvos jaunučių (U16) rinktinė sužinojo, kas bus jos varžovas jau rytoj vyksančiame Europos čempionato finale – į lemiamą turnyro akistatą žengė Serbijos komanda, kuri pusfinalyje net 90:58 nepaliko vilčių Slovėnijos bendraamžiams.
Daugiau nuotraukų (1)
Iki finalo serbai demonstravo itin solidų žaidimą. Aštuntfinalyje jie užtikrintai susitvarkė su Graikijos rinktine (92:65), o ketvirtfinalyje taip pat be didesnio vargo 94:73 pranoko Turkijos ekipą.
Grupių etape Serbija iškovojo dvi lengvas pergales – 86:60 įveikė Vokietiją ir 99:63 sutriuškino Sakartvelo rinktinę. Vienintelį pralaimėjimą jie patyrė prieš Ispaniją, kai po atkaklios kovos nusileido 95:97.
Lietuvos šešiolimečiai, auksą yra laimėję 2022-aisiais, o serbai tokį titulą iškovoję yra tik kartą – 2007 metais.
Finalas Tbilisyje vyks šeštadienį (rugpjūčio 16-ąją), 20.00 val. Lietuvos laiku.
Lietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinėSerbijos jaunimo rinktinėEuropos vaikinų (U-16) krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.