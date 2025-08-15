R. Kurtinaičio snaiperiškais patarimais pasinaudojęs E. Bendžius: „Reikia ir su savimi šiek tiek padirbti“

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė penktadienį draugiškose rungtynėse Šiauliuose 94:72 susitvarkė su Slovėnijos krepšininkais, kuriems nepadėjo Luka Dončičius.
Tritaškiais prapliupęs Eimantas Bendžius per 12 minučių pelnė 12 taškų (4/4 trit.), sugriebė 3 kamuolius ir atliko 2 rezultatyvius perdavimus.
Pasak 35-erių snaiperio jam itin padėjo anksčiau savo taiklia ranka garsėjusio vyriausiojo trenerio Rimo Kurtinaičo patarimai.
„Neblogos rungtynės, – teigė E.Bendžius. – Treneris turėjo savų planų, kuriems žaidėjams duoti daugiau žaisti, kuriuos pailsinti. Kaip ir minėjo treneris, dvi iš eilės rungtynės, kaip ir bus čempionate. Kažkokius planus įvykdėme, kažkokius reikia tobulinti. Susirinksime po dienos matysime vaizdo peržiūrose, ką reikės tobulinti ir ką tęsti.
– Pataikėte 16 iš 26 tritaškių. Ar jaučiate, kad artėja tą čempionato forma ir metimai?
– Prieš dieną būčiau sakęs, kad nieko nesijaučiau, šiandien sakyčiau, kad jaučiasi. Nemanau, kad viskas taip per dieną pasikeičia. Visą gyvenimą esu metikas, reikia ir su savimi šiek tiek padirbti. Ir treneris kaip buvęs snaiperis davė kažkokių minčių. Manau tai perteikiau rungtynėse.
– Kaip pavyko per dieną atsistatyti?
– Nežinau, tiesiog išsimiegojome, ryte buvo lengva treniruotė. Nebuvo kažko specialaus. Per atkrintamąsias irgi būna dvi rungtynės iš eilės, tad nėra kažkoks žiaurus nuovargis. Turėjome ne vieną sunkią treniruotę iš eilės. Manau šiandien netgi buvo lengviau, nei per pasiruošimą, kuomet ėjo treniruočių maratonas.
– Norėjosi iš prieš Luką Dončičių išsibandyti jėgas?
– Ten jie jau sprendžia savo reikalus.
– O nėra kažkokio nusivylimo dėl to? Ir prieš turkus rungtynėse nebuvo Shane‘o Larkino. Nesinorėtų sutikti rimtesnių varžovų?
– Jiems irgi kyla klausimai. Kodėl Tadas Sedekerskis nerungtyniavo, gal Jonas Valančiūnas žaidė trumpiau. Jie irgi norėtų pasibandyti tam tikras taktikas. Mes žaidžiame savo žaidimą ir nesvarbu, kas žaidžia pas varžovus. Taip, būtų gal geriau, bet į tai nesikoncentruojame.