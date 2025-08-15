S. Francisco sugrįžimas paženklintas Prancūzijos pergale prieš ispanus

Badalonoje vykusiame susitikime šeimininkai sunkiai rinko taškus, klydo 22 kartus ir prametė net 14 baudų metimų (15/29, 52 proc.). Ispanai taip pat itin prastai atakavo iš toli – pataikė vos 4 tritaškius iš 19 bandymų (21 proc.).
Tarp ispanų išsiskyrė tik Willy Hernangomezas, surinkęs 15 taškų ir atkovojęs 5 kamuolius – visi likę žaidėjai nepelnė daugiau nei 7 taškų.
Prancūzijos gretose rezultatyviausiai žaidė Jaylenas Hoardas, pelnęs 13 taškų. Po 12 pridėjo Guerschonas Yabusele (5 atk. kam., 10/14 baudų) bei Zaccharie Risacheras (5 atk. kam.).
„Žalgirio“ įžaidėjas Sylvainas Francisco po peties sumušimo sugrįžo ant parketo ir per 10 minučių spėjo pelnyti 5 taškus, atlikti 5 rezultatyvius perdavimus bei atkovoti 3 kamuolius.
Tai – jau antrasis Ispanijos pralaimėjimas draugiškų rungtynių cikle. Anksčiau ispanai nusileido Portugalijai (74:76), o prancūzai išlieka nepralaimėję – tai jų trečioji pergalė pasirengimo etape.
Ispanija Europos čempionate rungtyniaus C grupėje su Bosnija ir Hercegovina, Graikija, Italija, Sakartvelu ir Kipru. Tuo metu Prancūzija žais D grupėje Katovicuose, kur susitiks su Lenkija, Belgija, Slovėnija, Izraeliu ir Islandija.
Kitas šių komandų tarpusavio susitikimas numatytas po dviejų dienų – jau rugpjūčio 17 d. ekipos susikaus Paryžiuje.