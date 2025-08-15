Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Šešiolikmečiai kovoja dėl bilieto į finalą: Lietuva – Italija

2025 m. rugpjūčio 15 d. 16:47
Lrytas.lt
Transliacija
Lietuvos šešiolikmečių vaikinų rinktinė Tbilisyje (Sakartvele) vykstančiame Europos U16 krepšinio čempionate kovoja dėl vietos finale. Pusfinalyje lietuviai susitinka su bendraamžiais iš Italijos.
Daugiau nuotraukų (5)
Mūsiškiai pirmenybes pradėjo užtikrinta pergale prieš estus (85:65), tačiau antrose grupės rungtynėse nusileido turkams (74:91). Po šios nesėkmės lietuviai atsitiesė ir dramatiškai įveikė Izraelį (82:81).
Aštuntfinalyje Lietuvos U16 rinktinė lengvai susitvarkė su šveicarais (92:50), o ketvirtfinalyje po fantastiško Jokūbo Kuktos tritaškio paskutinėmis rungtynių akimirkomis prasibrovė į senojo žemyno pusfinalį.
Pusfinalio rungtynes ir kovą dėl vietos Europos čempionato finale kviečiame stebėti tiesiogiai Lrytas portale. Rungtynių pradžia – 17:30 val.
Italijos komanda taip pat sėkmingai pradėjo pirmenybes, be didesnių problemų įveikdama rumunus (105:69). Tačiau, kaip ir lietuviai, italai patyrė skaudų pralaimėjimą antrąjame etape, 49:70 nusileidę latviams.
Paskutiniame grupės susitikime Italijos šešiolikmečiai pranoko graikus (66:57), o aštuntfinalyje nesunkiai įveikė Vokietijos komandą (85:65). Ketvirtfinalyje italai pateikė staigmeną, įveikdami iki tol nepralaimėjusius prancūzus (76:73).
Įdomu ir tai, jog šiemet Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė Europos čempionato finale susitiko su Italijos dvidešimtmečiais. Finale, nesugebėję sustabdyti italų lyderio Francesco Ferrari, lietuviai nusileido italams ir iškovojo U20 Europos čempionato sidabro medalius.
Lietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinėEuropos vaikinų (U-16) krepšinio čempionatas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.