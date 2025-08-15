Šešiolikmečiai kovoja dėl bilieto į finalą: Lietuva – Italija

Mūsiškiai pirmenybes pradėjo užtikrinta pergale prieš estus (85:65), tačiau antrose grupės rungtynėse nusileido turkams (74:91). Po šios nesėkmės lietuviai atsitiesė ir dramatiškai įveikė Izraelį (82:81).
Aštuntfinalyje Lietuvos U16 rinktinė lengvai susitvarkė su šveicarais (92:50), o ketvirtfinalyje po fantastiško Jokūbo Kuktos tritaškio paskutinėmis rungtynių akimirkomis prasibrovė į senojo žemyno pusfinalį.
Pusfinalio rungtynes ir kovą dėl vietos Europos čempionato finale kviečiame stebėti tiesiogiai Lrytas portale. Rungtynių pradžia – 17:30 val.
Italijos komanda taip pat sėkmingai pradėjo pirmenybes, be didesnių problemų įveikdama rumunus (105:69). Tačiau, kaip ir lietuviai, italai patyrė skaudų pralaimėjimą antrąjame etape, 49:70 nusileidę latviams.
Paskutiniame grupės susitikime Italijos šešiolikmečiai pranoko graikus (66:57), o aštuntfinalyje nesunkiai įveikė Vokietijos komandą (85:65). Ketvirtfinalyje italai pateikė staigmeną, įveikdami iki tol nepralaimėjusius prancūzus (76:73).
Įdomu ir tai, jog šiemet Lietuvos vaikinų iki 20 metų rinktinė Europos čempionato finale susitiko su Italijos dvidešimtmečiais. Finale, nesugebėję sustabdyti italų lyderio Francesco Ferrari, lietuviai nusileido italams ir iškovojo U20 Europos čempionato sidabro medalius.