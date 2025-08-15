Su nekantrumu sezono laukiantis A.Butkevičius: „Minučių visi turės užtektinai“

Apie tai krepšininkas kalbėjo „Žalgiris Insider“ tinklalaidėje. Viešojoje tinklalaidės dalyje žalgirietis kartu su krepšinio komentatoriumi Ryčiu Kazlausku aptarė komandos naujokus, trenerių štabą, kalbėjosi apie Eurolygą ir Lietuvos vyrų krepšinio rinktinę. Insideriams skirtoje dalyje A.Butkevičius atsakė į sirgalių klausimus.
„Jau spėjau pasiilgti sezono, nes buvo nemažai laiko poilsiui. Norisi ritmo, norisi tos kasdienybės, kai žinai, kaip, kas bus, prie ko esi pripratęs. Šiaip, kadangi turėsime naują trenerių štabą, o ir komandoje nemažai pasikeitimų, visa tai intriguoja.
Natūraliai tas laukimo procesas yra įdomesnis, – tikino A.Butkevičius. – Dabar sportuoju su Justinu Grainiu ir, atrodo, viskas yra gerai. Sportuoju visa jėga. Kažkokie galbūt pojūčiai išlikę, bet tai yra natūralus dalykas, nes turėjau problemą su sausgyslėmis, o jos turi ilgesnį atsistatymo periodą. Kaip bebūtų, viskas vyksta ganėtinai operatyviai ir pagal planą.“
Naujajame sezone A.Butkevičiaus laukia susidūrimas su šviežiai paskirtu vyriausiuoju „Žalgirio“ treneriu Tomu Masiuliu. Puolėjas naująjį komandos vairininką pažįsta ir nuo 2021-ųjų vasaros su rinktine, kai T.Masiulis dirbo tuometinio vyriausiojo trenerio Dariaus Maskoliūno asistentu.
Kalbėdamas su kitais krepšininkais apie T.Masiulį, A.Butkevičius tikino, kad žalgiriečiai sezoną turės pasitikti su maksimaliu nusiteikimu.
„Netikėtumo faktorius kitoms komandoms gali būti, – apie naujojo trenerio efektą kalbėjo A.Butkevičius – Patys žaidėjai irgi, turėdami nepažįstamą trenerį, nori parodyti savo geriausias savybes, kad įgautų trenerio pasitikėjimą, kad jis suprastų, ką krepšininkas gali atnešti komandai, kuo gali būti naudingas, kad supranti jo sistemą, kad nesi tas, kuris tą sistemą griauną.
Manau, vien tai žaidėjams yra signalas, kad į naująjį sezoną turi ateiti ne savo ambicijomis, o užsidėtu dideliu šauktuku, kad treneris suprastų, ką aš galiu.“
Kalbėdamas apie naujos sudėties „Žalgirio“ paveikslą A.Butkevičius išskyrė, kad gynėjų grandyje „Žalgiris“ būsimame sezone turės daug pasirinkimo, o minučių užteks visiems žaidėjams
„Man atrodo, kad viskas sudėliota tvarkingai. Jeigu pernai sakėme, kad 3–4 pozicijos buvo perpildytos, taip viskas atrodė, buvo kalbama, kaip pasidalinsime minutėmis, bet sezono eigoje dėl to neturėjome problemų.
Dabar, atrodo, kad gynėjų grandyje turime daug žaidėjų, bet Dovis nežais iki lapkričio ar gruodžio. Sezonas ilgas, kiek žinau, pats klubas buvo paskelbęs, kad yra pasilikęs vietą papildymui. Yra tie dalykai, kurie gali koreguotis sezono eigoje. Rungtynių daug ir visiems minučių bus per akis.
Atsiras ir tokių krepšininkų, kurie gaus lauko poilsiui. Turime ir vyresnių žaidėjų, kaip Maodo Lo ar Nigelas Williamsas-Gossas, kurie „suvalgys“ daugiau minučių ir jiems reiks poilsio, galbūt Lietuvos krepšinio lygoje.
Tas vietas galės užpildyti Dovydas Buika ar Mantas Rubštavičius, kurie jau galės įrodyti savo vertę. Minučių visi turės užtektinai“, – aiškino A.Butkevičius.
Pokalbyje A.Butkevičius apžvelgė ir išaugusį Eurolygos komandos skaičių, dar negailestingesnį turnyro tvakaraštį, kalbėjo apie rinktinės sudėtį, rinktinės žaidimą ir Jono Valančiūno dilemą Rimo Kurtinaičio žaidimo filosofijoje. Šias pokalbio temas sirgaliai gali jau dabar perklausyti viešojoje tinklalaidės dalyje.
Kauno ŽalgirisArnas ButkevičiusLietuvos krepšinio lyga (LKL)
Rodyti daugiau žymių