Sportas Krepšinis

Vokiečiai dramatiškai įveikė Turkiją ir žengė į draugiško turnyro finalą

2025 m. rugpjūčio 15 d. 23:20
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinė ir toliau rodo užtikrintą formą artėjant Europos čempionatui. Miunchene vykstančio draugiško turnyro pusfinalyje pasaulio čempionai po atkaklios kovos 73:71 palaužė Turkijos nacionalinę komandą.
Rungtynės buvo itin permainingos – vokiečiai startavo vangiai ir po pirmojo kėlinio atsiliko 17:25, tačiau vėliau sugebėjo perimti iniciatyvą.
Vokiečių gretose išsiskyrė du NBA veidai. Dennisas Schroderis pelnė 22 taškus (4/4 dvit., 3/5 trit., 5/6 baud.), atliko 6 rezultatyvius perdavimus, atkovojo 4 kamuolius, perėmė vieną ir suklydo penkis kartus.
Franzas Wagneris pridėjo 17 taškų (6/12 dvit., 0/3 trit., 5/6 baud.), po 3 atkovotus kamuolius, tiek pat rezultatyvių perdavimų ir vieną klaidą.
Turkijos ekipos lyderiu buvo Alperenas Šengunas. „Hjustono Rockets“ vidurio puolėjas pelnė 25 taškus (9/9 dvit., 0/2 trit., 7/9 baud.), atkovojo 9 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir padarė 2 klaidas. Cedi Osmanas prisidėjo 15 taškų.
Vokietija, laimėjusi visus tris iki šiol sužaistus kontrolinius susitikimus, lauks varžovo draugiško turyro finale. Kitame pusfinalyje santykius aiškinsis Serbijos ir Čekijos rinktinės.
Artėjančiame Europos čempionate vokiečiai rungtyniaus B grupėje Tamperėje, kur jų varžovais bus Suomija, Lietuva, Švedija, Didžioji Britanija ir Juodkalnija.
Tuo metu Turkijos nacionalinė ekipa žais A grupėje Rygoje, kartu su Latvijos, Serbijos, Čekijos, Portugalijos ir Estijos komandomis.
