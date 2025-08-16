Žinios, kurios šviečia.
Krepšinis

Antetokounmpo brolis vėl keičia komandą: tapo A. Kulbokos bendraklubiu

2025 m. rugpjūčio 16 d. 13:06
Mažeikių „M Basket-Delamode“ prieš metus rungtyniavęs NBA superžvaigždės Giannios Antetokounmpo brolis Alexas rado naują komandą.
23-ejų puolėjas pasirašė dvejų metų sutartį su Salonikų „Aris“ komanda, kuriai kitą sezoną atstovaus ir lietuvis Arnoldas Kulboka.
Įdomu tai, kad dar liepos 31-ąją jaunasis Antetokounmpo buvo pratesęs sutartį su Salonikų „PAOK“ komanda, tačiau po dviejų savaičių pareiškė norįs palikti ekipą.
2023-2024 m. sezono antrąją pusę Mažeikiuose praleidęs A.Antetokounmpo karjerą vėliau tęsė Podgoricos „KK Podgorica“ komandoje, tačiau joje sužaidė tik penkis mačus ir išvyko į Graikiją.
Lietuvos krepšinio lygoje (LKL) A.Antetokounmpo rinko po 8 taškus ir 2,3 atkovoto kamuolio. Visgi 23-ejų krepšininkas pasižymėjo nesutarimais treniruočių metu ir ne kartą buvo sulaukęs tiek komandos trenerių, tiek ir vadovų priekaištų.
„Aris“ kitą sezoną rungtyniaus Europos taurėje toje pačioje grupėje su Klaipėdos „Neptūnu“.


