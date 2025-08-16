Buvęs NBA žaidėjas apie dabartinį krepšinį: „Mama, tu mane per anksti pagimdei“

Karjerą pradėjęs 2008 m. ir ją baigęs 2017 m., A.Morrow iš viso sužaidė 564 rungtynes NBA lygoje, tritaškius vidutiniškai mesdamas įspūdingu 41,7% taiklumu. Pagal šį rodiklį jis praėjusį sezoną būtų buvęs 18-as visoje lygoje.
Po porą-trejetą tritaškių per rungtynes išmesdavęs krepšininkas teigia, kad, priešingai grupės „Vairas“ dainos žodžiams, gimė per anksti.
„Gaunu šitą klausimą, – „Stories Untold“ tinklalaidėje paklaustas, ar nesigaili negalėdamas žaisti dabartinėje NBA, pasakė A.Morrow. – Pasakiau savo mamai: „Tu mane per anksti pagimdei. Galėjai palaukti kokius 6 metus.“
A.Morrow daugiausia yra išmetęs 13 tritaškių per rungtynes, pataikęs 8-is. Palyginimui, praėjusį sezoną net 13 NBA žaidėjų išmesdavo po 8 tritaškius per rungtynes ar daugiau.
„Nenusimenu dėl to. Jeigu mesdavau penkis tritaškius per rungtynes, buvo manoma, kad tai – labai daug tritaškių kylant nuo suolo. Nežinau, kiek daugiausia esu išmetęs tritaškių, gal 12-13. 12-13 dabar yra normalu, aukštaūgiai dabar tiek meta – Brookas Lopezas. Negali pakeisti, kada gimei“, – teigė A.Morrow.
„Visi man taip sako. Bent kartą per savaitę pasišneku, kad metyčiau 16 tritaškių per rungtynes ir niekas nieko man nesakytų. Dabar jie žaidžia kitaip, stilius europietiškesnis. Taip ir turi būti, viskas gerai.“