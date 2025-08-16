Finale geriausias rungtynes sužaidęs lietuvis – simboliniame čempionato penkete

Lietuvis pirmenybių metu rinko po 16,1 taško (8-as rezultatas čempionate), 5 atkovotus kamuolius ir 4,3 rezultatyvaus perdavimo. Rungtynės finale prieš serbus jam buvo ir rezultatyviausios, ir naudingiausios.
Finale Lietuvos krepšininkas pelnė 26 taškus (7/12 dvit., 12/17 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.
Kartu su lietuviu į simbolinį penketą buvo išrinkti serbai Petaras Bjelica ir Nikola Kusturica, prancūzas Nathanas Solimanas ir slovėnas Lunas Jarcas.
Lietuviai finale ilgą laiką pirmavo, tačiau neatlaikė serbų spaudimo, skaudžiai pralaimėjo trečiąjį kėlinį ir turėjo tenkintis sidabru. Tai – jau trečiasis Lietuvos jaunimo rinktinių pralaimėtas finalas šią vasarą. Iki tol varžovų pranašumą finaluose turėjo pripažinti U20 vaikinai ir U20 merginos.