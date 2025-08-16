Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Finale geriausias rungtynes sužaidęs lietuvis – simboliniame čempionato penkete

2025 m. rugpjūčio 16 d. 22:57
Lrytas.lt
26 taškus finale su Serbija pelnęs Gabrielius Buivydas buvo išrinktas į Europos U16 krepšinio čempionato simbolinį penketą.
Lietuvis pirmenybių metu rinko po 16,1 taško (8-as rezultatas čempionate), 5 atkovotus kamuolius ir 4,3 rezultatyvaus perdavimo. Rungtynės finale prieš serbus jam buvo ir rezultatyviausios, ir naudingiausios.
Finale Lietuvos krepšininkas pelnė 26 taškus (7/12 dvit., 12/17 baud.), atkovojo 7 kamuolius, atliko 4 rezultatyvius perdavimus ir surinko 24 naudingumo balus.
Kartu su lietuviu į simbolinį penketą buvo išrinkti serbai Petaras Bjelica ir Nikola Kusturica, prancūzas Nathanas Solimanas ir slovėnas Lunas Jarcas.
Lietuviai finale ilgą laiką pirmavo, tačiau neatlaikė serbų spaudimo, skaudžiai pralaimėjo trečiąjį kėlinį ir turėjo tenkintis sidabru. Tai – jau trečiasis Lietuvos jaunimo rinktinių pralaimėtas finalas šią vasarą. Iki tol varžovų pranašumą finaluose turėjo pripažinti U20 vaikinai ir U20 merginos.
Europos vaikinų (U-16) krepšinio čempionatasLietuvos vaikinų (U-16) krepšinio rinktinė

