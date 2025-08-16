Komandos „tamsųjį arkliuką“ išskyręs turkų lyderis: tai – geriausia rinktinė, kurioje esu žaidęs

S.Larkinas praleido draugišką susitikimą su Rimo Kurtinaičio auklėtiniais. Dabar puikiai besijaučiantis 32-ejų gynėjas paklaustas, ar sutinka, kad aukštaūgių Ademo Bonos ir Omero Yurtseveno atvykimas į rinktinę ir Alpereno Šenguno branda padaro ją geriausia, kokioje jis tik yra žaidęs, sutiko.
„Taip, manyčiau, taip. Visi paaugo ir patobulėjo, ne tik keli žaidėjai. Visa sudėtis dėjo keletą žingsnių pirmyn, – interviu „Eurohoops Turkiye“ teigė Eurolygos žvaigždė. – Visi įgijo daugiau patirties, tobulino savo žaidimą. Turėjome progą adresuoti tam tikrus trūkumus, kuriuos anksčiau turėjome. Šiųmetė rinktinė, sakyčiau, yra talentingiausia, kurioje buvau per penketą metų.“
Rugpjūčio penktą FIBA išleistame Europos čempionato rinktinių reitinge turkai rikiavosi aukštoje ketvirtoje pozicijoje, lietuvius lenkdami penkiomis vietomis.
Reitinge buvo išskiriama, kad turkai – neaiškiausia čempionato komanda, ant popieriaus atrodanti stipriai, bet nebūtinai galinti tai įrodyti.
„Sutikčiau. Turime talento kiekvienoje pozicijoje, – apie reitingo ketvirtąją vietą sakė S.Larkinas. – Turime ir jaunų, ir patyrusių žaidėjų. Pavyzdžiui, Cedi eilę metų žaidė NBA ir dabar rungtyniauja Europoje. Aš – vyriausias komandos žaidėjas – aikštelėje praleidau daug metų. Manau, mūsų jaunimas irgi yra įgavęs patirties. Ademas šiemet dėl Joelio Embiido traumos gavo puikią progą Filadelfijoje. Alperenas iššovė ir buvo išrinktas į „Visų žvaigždžių“ rungtynes.
Omeras šį sezoną gavo vertingos patirties „Panathinaikos“ komandoje, žaidė svarbiuose mačuose atkrintamosios ir finalo ketverte. Turime daug jaunimo. Pavyzdžiui, Onuralpas irgi buvo NBA, buvo pasirašęs dvejų metų kontraktą, išmoko skirtingų žaidimo stilių ir strategijų. Jis labai subrendo tiek kaip krepšininkas, tiek kaip žmogus. Taip galiu pasakoti apie kiekvieną sudėtyje, manau, visi žengė žingsnių pirmyn. Turime puikią galimybę pasiekti kažką ypatingo. Džiaugiuosi vėl galėdamas būti šios komandos dalimi.“
Paprašytas išskirti galintį nustebinti žaidėją, komandos „juodąjį arkliuką“, S.Larkinas įvardijo kitą gynėją, šiuo metu esantį be komandos.
„Manau, kad Furkanas Korkmazas yra kartais nuvertinamas. Jis neįtikėtinai talentingas ir labai alkanas. Gali matyti tą ugnį jo viduje. Jis įspūdingai dirba tiek puolime, tiek gynyboje“, – teigė žaidėjas.
„Jis neįtikėtinai motyvuotas išbėgti į aikštelę ir duoti naudos, jis nuolat apie tai kalba treniruotėse ir susitikimuose. Jis lygiai toks pat ir rūbinėje, – tęsė S.Larkinas. – Jis aiškiai davė žinoti, kiek ši vasara jam reiškia. Ši vasara daug reiškia visai žaidėjų grupei. F.Korkmazas gali būti puikus mums šitame turnyre ir keisti rungtynių eigą, kai to reikės. Aišku, sudėtyje yra didesnių vardų ir visi į juos koncentruosis, bet Furkanas dabar yra geros formos yra gali turėt puikias pirmenybes.“
Shane'as LarkinasTurkijos vyrų krepšinio rinktinėEuropos krepšinio čempionatas
Rodyti daugiau žymių