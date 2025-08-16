Lietuvius puikiais vadinęs serbų treneris prieš U16 finalą: „Reikia kuo greičiau atsigauti“

Lietuviai kontroliavo didžiąją pusfinalio mačo su italais dalį ir galiausiai juos palaužė 91:81. Tuo tarpu serbams pusfinalis buvo žymiai lengvesnis – jie slovėnus sutriuškino net 32 taškų skirtumu (90:58).
„Sužaidėme tikrai vyrišką mačą, buvo susikoncentravę nuo pradžios iki finišo. Nedavėme slovėnams įsižaisti. Kiekvienas žaidėjas atidavė savo maksimumą ir darė tai, ką buvome susitarę. Finalo norėjome žymiai daugiau nei jie, todėl skirtumas ir yra toks didelis“, – triuškinamą rezultatą komentavo Serbijos rinktinės treneris Stevanas Mijovičius.
„Dabar reikia kuo greičiau atsigauti ir ruoštis finalui kuo geriau, atiduoti visą save ir bandyti laimėti auksą prieš puikią Lietuvos komandą“, – komentare šalies krepšinio federacijai pridėjo specialistas.
Serbai U16 Europos krepšinio čempionate turi tokį patį pergalių ir pralaimėjimų santykį kaip ir lietuviai – 5-1. Balkanų atstovai grupės etape įveikė vokiečius ir kartvelus, tačiau pralaimėjo ispanams. Aštunfinalyje buvo sugalėti graikai, ketvirtfinalyje – turkai, kurie grupės etape išrašė kol kas vienintelį lietuvių pralaimėjimą pirmenybėse.
Serbiją į priekį veda puolėjas Nikola Kusturica, čempionate renkantis po 20,3 taško (trečias geriausias rezultatas), 6,7 atkovoto kamuolio ir 22,3 naudingumo balo. Pagal naudingumo balus antras EČ yra kitas serbas Petaras Bjelica. Aukštaūgis pelno po 13,3 taško ir atkovoja po 9,8 kamuolio, per rungtynes vidutiniškai renkantis po 25 naudingumo balus.
Lyderių trijų uždaro iš Suboticos kilęs gynėjas Ognjenas Simjanovskis, esantis šeštas čempionate pagal rezultatyvumą (17,5 tšk.). Likusių Serbijos žaidėjų rezultatyvumo vidurkiai nesieka dešimties taškų ribos.
Lietuvos rinktinę į priekį veda Gabrielius Buivydas (14,5 tšk., 4,7 atk. kam., 4,3 rez. perd., 13,5 naud.) ir ketvirtfinalyje įspūdingu, pergalę nulėmusiu tritaškiu pasižymėjęs Jokūbas Kukta (13,2 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. perd., 10,3 naud.). Kristupo Sabecko sąskaitoje – 11,7 taško vidurkis, o orepšinio legendos Ramūno Šiškausko sūnus Lukas čempionate pelno po 10,2 taško.
U16 Europos krepšinio čempionato finalo Tbilisyje (Sakartvelas) tarp Lietuvos ir Serbijos pradžia – 20:00 val. Rungtynes transliuos LRT Plius televizija.