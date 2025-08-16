Žinios, kurios šviečia.
Prancūzų gretos toliau retėja: Europos čempionatą praleis dar vienas žaidėjas

2025 m. rugpjūčio 16 d. 16:42
Lrytas.lt
Prancūzijos krepšinio rinktinėje – dar viena netektis. Dėl traumos Europos čempionatą turės praleisti Vincentas Poirier.
Stambulo „Anadolu Efes“ centras pirmenybes praleis dėl kelio traumos, dėl kurios nebuvo registruotas ir draugiškoms rungtynėms ketvirtadienį su Ispanija, skelbia prancūzų portalas „L'Equipe“. Vienais čempionato favoritų laikomi prancūzai Europos čempionus įveikė 75:67.
Praėjusį sezoną 31-erių aukštaūgis Turkijos komandoje Eurolygoje rinko po 9,5 taško, 5 atkovotus kamuolius ir 13,4 naudingumo balo.
Rugpjūčio 27-ąją prasidėsiančiame „Eurobasket 2025“ prancūzai žais be eilės didžiausių savo vardų: Victoro Wembanyamos, Rudy Goberto, Moustapha Fallo ir Mathiaso Lessorto. Šiuo metu rinktinėje yra 13 kandidatų, tarp kurių – ir žalgirietis Sylvainas Francisco.
Prancūzija rungtyniaus D grupėje kartu su Islandija, Slovėnija, Lenkija, Belgija ir Izraeliu.
