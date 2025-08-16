Žinios, kurios šviečia.
Rygoje – Luka Dončičiaus trauma

2025 m. rugpjūčio 16 d. 20:12
Luka Dončičius draugiškose rungtynėse su Latvijos rinktine patyrė traumą.
Trečiojo kėlinio viduryje likus žaisti 6:34 minutės latvių gynėjas Kristers Zoriks veržėsi link krepšio. Tuo pat metu baudos aikštelėje dėl pozicijos kovojo L.Dončičius ir Mareks Mejeris. Prieš pat K.Zorikui atliekant metimą, M.Mejeris nustūmė slovėnų superžvaigždę.
Ant nukritusio L.Dončičiaus dešinės kojos užkrito jo komandos draugas Gregoras Hrovatas. „Los Angeles Lakers“ krepšininkas iškart pradėjo šaukti iš skausmo.
L.Dončičius nuėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio ir į rungtynes nebegrįžo.
Be savo lyderio likę slovėnai pralaimėjo latviams 88:100 (31:21, 21:29, 13:27, 23:23). Iki pasitraukimo iš rungtynių dėl traumos L.Dončičius per 20 žaidimo minučių spėjo surinkti 26 taškus (2/4 dvit., 5/11 trit., 7/7 baud., 4 atk. kam., 5 rez. perd., 2 per. kam., 28 naud.).
Rezultatyviausias latvių gretose buvo Kristaps Porzingis, surinkęs 20 taškų, 6 atkovotus kamuolius ir 22 naudingumo balus. „Dubai Basketball“ puolėjas Davis Bertans pridėjo 16 taškų ir 5 atkovotus kamuolius. Būsimojo Klaipėdos „Neptūno“ žaidėjo Rihardo Lomažo sąskaitoje – 12 taškų, 4 rezultatyvūs perdavimai, bet 6 klaidos.
Traumos epizodas:
