Ryklio ataką aptarusi Italijos krepšinio legenda: „Tai – paskutinė vasara rinktinėje“

Neseniai D.Gallinari laimėjo Puerto Riko lygos titulą su Bajamono „Vaqueros“ komanda. Finalo serijos su Ponsos „Leones“ metu italas rinko po 26,3 taško, 6,5 atkovoto kamuolio ir 4 rezultatyvius perdavimus.
„Kaip švenčiau titulą? Grįžau namo pas žmoną ir vaikus“, – interviu italų dienraščiui „Gazzetta dello Sport“ sakė žaidėjas.
Krepšininko žmoną, šiuo metu besilaukiančią trečiojo poros vaiko, prieš keletą savaičių ištiko nelaimė – jai Puerto Rike įkando ryklys.
„Šokiravo. Tokius dalykus matai filmuose, galvoji, kad tau tai niekada negali nutikti. Kai tai nutinka, sužinai, kad yra labai sudėtinga, kad tai nutiktų. Kad ir nepasisekė, daugeliu scenarijų galėjo baigtis žymiai blogiau, nes vandenyje buvome visi kartu – apie tai su žmona galvojame daugiausia. Laimei, Eleonora jaučiasi geriau. Jai reikės nueiti ne tik fizinį, bet ir psichologinį kelią, kad lėtai ir ramiai grįžtume į normalų gyvenimą“, – per pasaulio žiniasklaidą nuvilnijusį incidentą komentavo D.Gallinari.
Didžiąją praėjusio sezono dalį be klubo praleidęs puolėjas pripažino – ši vasara bus paskutinė vilkint Italijos rinktinės marškinėlius.
„Tai bus mano paskutinė vasara su rinktine, – „Gazzetta dello Sport“ sakė italas. – To žinojimas duoda papildomą impulsą. Tokių jausmų žaidimas klube neduoda. Buvau dalimi daugybės grupių: iš pradžių buvau jaunas ir žaidžiau kartu su savo dievaičiais, dabar esu veteranas ir matau jaunus vaikinus, sukūrusius ypatingą grupę – jie stiprūs ir talentingi. Jie tave išlaiko jauną.“
Italija rungtyniaus „Eurobasket 2025“ C grupėje kartu su Kipro, Sakartvelo, Ispanijos, Graikijos, ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinėmis.
