Šaro komanda draugiškame mače susitiks su M. Kuzminsko „AEK“

Turkų puslapis „Basketfaul“ skelbia, kad Turkijos ekipa draugiškų rungtynių ciklą pradės rugsėjo 4-ąją su kitu Stambulo klubu „Galatasaray“. Tuo tarpu rungtynės su graikų „AEK“ – rugsėjo 17-ąją.
Įdomu tai, kad praėjusį sezoną šios dvi komandos taip pat susitikimo draugiškame mače, kuris taip pat vyko rugsėjo 17-ąją.
Prie „AEK“ klubo gali prisijungti ir dar vienas lietuvis. Graikų sostinės klubas domisi galimybe pasirašyti Luką Lekavičių, tačiau šį susitarimą šiuo metu gaubia nežinia dėl galimų lietuvių gynėjo sveikatos problemų.
„Fenerbahce“ taip pat sužais rungtynes ir su Eurolygos naujoku „Dubai Basketball“.
Pilnas Š.Jasikevičiaus klubo draugiškų rungtynių tvarkaraštis:
- Rugsėjo 4 d. – Stambulo „Galatasaray“,
- Rugsėjo 8 d. – Dubajaus „Dubai Basketball“,
- Rugsėjo 13 d. – Esenlero „Erokspor“,
- Rugsėjo 17 d. – Atėnų „AEK“,
- Rugsėjo 19 d. – Belgrade „Crvena Zvezda“ (turnyras Kretoje),
- Rugsėjo 21 d. – Pirėjo „Olympiacos“ arba Milano „Emporio Armani“ (turnyras Kretoje).
