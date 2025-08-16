Šešiolikmečiai Europos čempionato finale stoja į kovą dėl aukso

Serbai U16 Europos krepšinio čempionate turi tokį patį pergalių ir pralaimėjimų santykį kaip ir lietuviai – 5-1. Balkanų atstovai grupės etape įveikė vokiečius ir kartvelus, tačiau pralaimėjo ispanams. Aštunfinalyje buvo sugalėti graikai, ketvirtfinalyje – turkai, kurie grupės etape išrašė kol kas vienintelį lietuvių pralaimėjimą pirmenybėse.
„Dabar reikia kuo greičiau atsigauti ir ruoštis finalui kuo geriau, atiduoti visą save ir bandyti laimėti auksą prieš puikią Lietuvos komandą“, – po laimėto pusfinalio sakė Serbijos rinktinės treneris Stevanas Mijovičius.
Serbiją į priekį veda puolėjas Nikola Kusturica, čempionate renkantis po 20,3 taško (trečias geriausias rezultatas), 6,7 atkovoto kamuolio ir 22,3 naudingumo balo. Pagal naudingumo balus antras EČ yra kitas serbas Petaras Bjelica. Aukštaūgis pelno po 13,3 taško, atkovoja po 9,8 kamuolio ir per rungtynes vidutiniškai renka po 25 naudingumo balus.
Lietuvos rinktinę į priekį veda Gabrielius Buivydas (14,5 tšk., 4,7 atk. kam., 4,3 rez. perd., 13,5 naud.) ir ketvirtfinalyje įspūdingu, pergalę nulėmusiu tritaškiu pasižymėjęs Jokūbas Kukta (13,2 tšk., 3 atk. kam., 3 rez. perd., 10,3 naud.). Kristupo Sabecko sąskaitoje – 11,7 taško vidurkis, o krepšinio legendos Ramūno Šiškausko sūnus Lukas čempionate pelno po 10,2 taško.
Rungtynes transliuos LRT Plius televizija. Rungtynių transliacija pasiekiama ir YouTube platformoje:
U16 Europos krepšinio čempionato finalo Tbilisyje (Sakartvelas) tarp Lietuvos ir Serbijos pradžia – 20:00 val.