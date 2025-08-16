Viena bosnių žvaigždžių gali praleisti Europos čempionatą

Būsimajam „Dubai Basketball“ komandos gynėjui Vokietijoje buvo atlikta skubi pilvo operacija, praneša bosnių naujienų portalas „Klix“. Artimiausiu laiku žaidėjas bus reabilitacijoje, o jo pasirodymas „Eurobasket 2025“ – negarantuotas.
„Džananas išreiškė troškimą daryti viską, ką tik gali, kad paliktų galimybę pasirodyti artėjančiame Europos čempionate. Jis rodo didelį norą būti su komanda Kipre. Šioje situacijoje jo dalyvavimas nėra garantuotas“, – žaidėjo viešųjų ryšių atstovas teigė „Klix“.
Palaikymą žaidėjui išreiškė aktyviausi šalies rinktinės fanai, išleisdami atskirą pranešimą:
„Džananas Musa yra mūsiškis. Daugybę metų jis padėdavo rinktinei visokiausiomis sąlygomis, jis turi fantastinį santykį su fanais, mes jį palaikome abejonių keliančiais momentais. Džananai, greito atsigavimo – negalime sulaukti, kol grįši. Visgi meluotume, jei sakytume, kad viltis tau prisijungti prie vaikinų nėra tik Kipre, net jeigu ir ne nuo pirmųjų rungtynių. Jei ne, ateityje mūsų laukia dar daug kelionių.“
D.Musa savo šalies rinktinei pastaraisiais metais atstovavo visuose turnyruose, kokiuose tik ji dalyvavo. 2022-ųjų Europos čempionate bosnis buvo vienas rezultatyviausių ir naudingiausių čempionato žaidėjų, rinkęs po 21,4 taško ir 20,4 naudingumo balo.
Praėjusį sezoną atstovaudamas Madrido „Real“ komandai D.Musa Eurolygoje rinko po 12,2 taško, 2,9 atkovoto kamuolio, 2 rezultatyvius perdavimus ir 12,5 naudingumo balo per rungtynes.
Bosnija ir Hercegovina Europos čempionate rungtyniaus C grupėje kartu su Italija, Sakartvelu, Ispanija, Graikija ir Kipru. Grupės rungtynės vyks būtent Kipre. Bosniai savo pirmąsias rungtynes žais vos už 12 dienų – rugpjūčio 28-ąją.