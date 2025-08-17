Atskleistas Luka Dončičiaus traumos rimtumas

Šeštadienį įvykusiose draugiškose rungtynėse slovėnai 88:100 nusileido Latvijos rinktinei, o pralaimėjimą dar labiau apkartino L.Dončičiaus trauma.
Trečiojo kėlinio viduryje likus žaisti 6:34 minutės latvių gynėjas Kristers Zoriks veržėsi link krepšio. Tuo pat metu baudos aikštelėje dėl pozicijos kovojo L.Dončičius ir Mareks Mejeris. Prieš pat K.Zorikui atliekant metimą, M.Mejeris nustūmė slovėnų superžvaigždę.
Ant nukritusio L.Dončičiaus dešinės kojos užkrito jo komandos draugas Gregoras Hrovatas. „Los Angeles Lakers“ krepšininkas iškart pradėjo šaukti iš skausmo. L.Dončičius nuėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio ir į rungtynes nebegrįžo.
Slovėnijos rinktinės laimei krepšininkas išvengė stiprios traumos. NBA žurnalistas Marcas Steinas skelbia, jog trauma nėra rimta. Pasak žurnalisto krepšininkas patyrė kojos sumušimą ir Europos čempionate gales rungtyniauti pilnu pajėgumu.
L.Dončičius per 20 žaidimo minučių spėjo surinkti 26 taškus (2/4 dvit., 5/11 trit., 7/7 baud., 4 atk. kam., 5 rez. perd., 2 per. kam., 28 naud.).
Slovėnijos vyrų krepšinio rinktinėLatvijos vyrų krepšinio rinktinėLuka Dončičius
Rodyti daugiau žymių