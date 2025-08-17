Žinios, kurios šviečia.
SportasKrepšinis

Į Lietuvą atvykęs „Žalgirio“ naujokas iš karto susidūrė su nesklandumais

2025 m. rugpjūčio 17 d. 20:30
Lrytas.lt
Šeštadienį Vilniaus oro uoste nusileidęs Kauno „Žalgirio“ naujokas Dustinas Sleva susidūrė su pirmaisiais nesklandumais.
„Žalgirio“ naujokas oro uoste neberado savo bagažo.
„Kelionė buvo nebloga, – kalbėjo D.Sleva. – Netekau lagaminų, bet tikiuosi jau ryt juos atgausiu.“
Amerikietis teigė, jog vasarą praleido skirdamas savo artimiesiems.
„Turėjau galimybę pabūti namuose su šeima. Stengiausi su jais praleisti kuo daugiau laiko“, – teigė krepšininkas.
Snaiperis taip pat pasiuntė žinutė kauniečiams, teigdamas, jog šie turėjo didelę įtaką krepšininko norui atvykti į Lietuvą.
„Žinoma ir treniravausi. Esu laimingas ir pasiruošęs žaisti. Negaliu sulaukti kada pamatysiu sirgalius, tą energiją ir atmosferą. Tai priežastis, dėl ko čia atvyksta daug žaidėjų“, – teigė D.Sleva.
Kiek anksčiau į Lietuvą atvyko Nigelis Williamsas-Gossas. Sekmadienį taip pat į Lietuvą sugrįžo Ignas Brazdeikis.
 
Kauno ŽalgirisDustinas SlevaEurolyga

