Keistas G. Antetokounmpo poelgis – užvožė komandos draugui

Ketvirtadienį graikai 69:61 palaužė Juodkalnijos komandą.
Visgi po rungtynių internete pradėjo sklisti vaizdas po rungtynių, kuomet ne itin gerai pasielgė G.Antetokounmpo.
Po rungtynių Graikijos krepšininkams susirinkus i ratuką padėkoti žiūrovams G.Antetokounmpo nusprendė smogti komandos draugui Giannuliui Larentzakiui į pakaušį.
Dalis gerbėjų pradėjo smerkti Graikijos žvaigždę, tačiau kita dalis tokį graiko poelgį priėmė kaip juokelį.
G.Antetokoumpo vis dar nerungtyniauja dėl neišspręsto draudimo klausimo.
Graikai artėjančiame Europos čempionate žais C grupėje, kurioje varžysis Kipro, Italijos, Ispanijos, Sakartvelo ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės.
