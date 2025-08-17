Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Keistas G. Antetokounmpo poelgis – užvožė komandos draugui

2025 m. rugpjūčio 17 d. 14:40
Lrytas.lt
Vis dar su rinktine nerungtyniaujanti Graikijos krepšinio žvaigždė Giannis Antetokounmpo pasižymėjo itin keistu poelgiu, po rungtynių vožtelėjo komandos draugui.
Daugiau nuotraukų (1)
Ketvirtadienį graikai 69:61 palaužė Juodkalnijos komandą.
Visgi po rungtynių internete pradėjo sklisti vaizdas po rungtynių, kuomet ne itin gerai pasielgė G.Antetokounmpo.
Po rungtynių Graikijos krepšininkams susirinkus i ratuką padėkoti žiūrovams G.Antetokounmpo nusprendė smogti komandos draugui Giannuliui Larentzakiui į pakaušį.
Dalis gerbėjų pradėjo smerkti Graikijos žvaigždę, tačiau kita dalis tokį graiko poelgį priėmė kaip juokelį.
G.Antetokoumpo vis dar nerungtyniauja dėl neišspręsto draudimo klausimo.
Graikai artėjančiame Europos čempionate žais C grupėje, kurioje varžysis Kipro, Italijos, Ispanijos, Sakartvelo ir Bosnijos ir Hercegovinos rinktinės.
Giannis AntetokounmpoGraikijos krepšinio čempionatasJuodkalnijos krepšinio rinktinė
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.