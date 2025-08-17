Žinios, kurios šviečia.
Ruošiasi skriausti lietuvius: nesustabdomas L. Markannenas surengė dar vieną įspūdingą šou

2025 m. rugpjūčio 17 d. 17:40
Lietuvos krepšininkų varžovas Europos čempionate Lauri Markkanenas ir toliau demonstruoja įspūdingą sportinę formą.
Puolėjo atstovaujama Suomijos rinktinė išvykoje 97:88 (20:15, 25:26, 28:21, 24:26) pranoko mūsų kaimynus lenkus.
„Utah Jazz“ ekipos žvaigždė ant parketo praleido tik 24 minutes, tačiau per jas spėjo pelnyti 42 taškus (7/10 dvit., 3/7 trit., 19/20 baud.), atkovoti 12 kamuolių ir surinkti 48 naudingumo balus.
Kiek anksčiau rungtynėse prieš Belgiją suomis buvo pelnęs 48 ir 31 tašką.
Lenkų gretose rezultatyviausiai pasirodė 17 (5/8 dvit., 0/3 trit., 7/12 baud.) taškų pelnęs Aleksanderis Balcerowskis.
Suomijos rinktinė „Eurobasket 2025“ varžysis B grupėje su Lietuvos, Švedijos, Vokietijos, Didžiosios Britanijos bei Juodkalnijos komandomis.
 
