S. Francisco Prancūzijos rinktinėje nukonkuravo augančią žvaigždę

Tarp dvylikos žaidėjų atsirado vietos Kauno „Žalgirio“ žvaigždei Sylvainui Francisco, kuris nukonkuravo kylančią Prancūzijos žvaigždę – Nadirą Hifi.
Taip pat buvo atkabintas Stambulo „Anadolu Efes“ aukštaūgis Vincent‘as Poirier.
Galutinis Prancūzijos krepšinio rinktinės dvyliktukas: Sylvainas Francisco, Isaia Cordinier, Jaylenas Hoardas, Bilalas Coulibaly, Timothe Luwawu-Cabbarrot, Mamas Jaitehas, Theo Maledonas, Elie Okobo, Zaccharie Risacheras, Matthew Strazelis, Alexas Sarras ir Guerschonas Yabusele.
Europos čempionate Prancūzija žais D grupėje, kurioje susitiks su Lenkija, Slovėnija, Belgija, Izraeliu ir Islandija.