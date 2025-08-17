Žinios, kurios šviečia.
S. Francisco Prancūzijos rinktinėje nukonkuravo augančią žvaigždę

2025 m. rugpjūčio 17 d. 14:56
Lrytas.lt
Prancūzijos krepšinio rinktinė paskelbė galutinį dvyliktuką artėjančiam Europos krepšinio čempionatui.
Tarp dvylikos žaidėjų atsirado vietos Kauno „Žalgirio“ žvaigždei Sylvainui Francisco, kuris nukonkuravo kylančią Prancūzijos žvaigždę – Nadirą Hifi.
Taip pat buvo atkabintas Stambulo „Anadolu Efes“ aukštaūgis Vincent‘as Poirier.
Galutinis Prancūzijos krepšinio rinktinės dvyliktukas: Sylvainas Francisco, Isaia Cordinier, Jaylenas Hoardas, Bilalas Coulibaly, Timothe Luwawu-Cabbarrot, Mamas Jaitehas, Theo Maledonas, Elie Okobo, Zaccharie Risacheras, Matthew Strazelis, Alexas Sarras ir Guerschonas Yabusele.
Europos čempionate Prancūzija žais D grupėje, kurioje susitiks su Lenkija, Slovėnija, Belgija, Izraeliu ir Islandija.
 
