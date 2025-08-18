„Žalgiris“ kviečia keliauti kartu su komanda į Eurolygos išvykas: skelbia ir apie nuolaidas

Lyginant su 2023–2024 m. sezonu, praėjusiais metais bendras kartu su klubu keliavusių sirgalių skaičius išaugo net dvigubai, o skrydžių bilietai buvo graibstomi labai sparčiai. Pirmąją galimybę keliauti su žalgiriečiais šį sezoną gerbėjai turės jau pirmose Eurolygos reguliariojo sezono rungtynėse – išvykoje į Monaką spalio 1 dieną, o štai jau lapkričio 14-ąją laukia nauja kryptis – kelionė į Jungtinių Arabų Emyratų sostinę bei akistata su Eurolygos debiutante Dubajaus „Dubai Basketball“ ekipa. Kaip ir anksčiau, skrydžiai vyks „Boeing“ tipo lėktuvu, užtikrinančiu aukščiausio lygio patogumą sirgaliams, krepšininkams ir treneriams.
„Mums svarbu, kad aistruoliai galėtų patirti kelionės emocijas kartu su komanda. Tokios išvykos suteikia galimybę pajusti tikrą „Žalgirio“ bendruomenės dvasią. Norime, kad mūsų sirgaliai būtų su mumis kiekviename žingsnyje, nesvarbu, kur žaistume, todėl besitęsiančia partneryste su „West Express“ esame labai patenkinti“, – komentavo Kauno „Žalgirio“ prezidentas Paulius Jankūnas.
Pažymėtina, kad „Žalgirio“ sezono abonementų turėtojai bei „Žalgiris Insider“ Metinės ir Klubo narystės savininkai gali pasinaudoti 100 eurų nuolaida vienam skrydžiui. Nuolaidos kodas šių „Žalgiris Insider“ narysčių savininkams bei sezono abonementų turėtojams bus išsiųstas el. paštu. Vietų skaičius su šia nuolaida lėktuve yra ribotas, todėl skatiname ilgai nedvejoti ir pasirinkti išvyką kuo greičiau, kol dar yra vietų.
Kelionių pasiūlymus sirgaliai gali rasti „West Express“ interneto svetainėje. Čia siūlomi įvairūs pasirinkimai – nuo atskirų skrydžio bilietų su bilietais į rungtynes iki pilnų kelionės paketų, papildomai apimančių ir viešbučio apgyvendinimą. Esant poreikiui – pagal individualias užklausas bus galimybė užsisakyti pervežimus ar ekskursijas.
„Turizmo rinkoje skaičiuojame jau 32-uosius metus, todėl profesionalių kelionių ekspertų dėka galime būti užtikrinti, kad kiekviena Kauno „Žalgirio“ komandos kelionė tiek žaidėjams, tiek jų sirgaliams įvyks sklandžiai. Džiugu, jog kartu su komanda į išvykas gali vykti ir krepšinio entuziastai – tai unikali galimybė sirgaliams keliauti kartu su savo palaikoma komanda“, – sako kelionių organizatoriaus „West Express“ generalinis direktorius Raimondas Ušeckas.
Išvykos kartu su komanda – tai ne tik įsimintina patirtis kiekvienam sirgaliui, bet ir puikus būdas įmonėms motyvuoti savo darbuotojus ar sustiprinti ryšius su verslo partneriais. Praėjusį sezoną pastebimai išaugo įmonių, pasirinkusių išvykos kelionių paketus, skaičius.
„Atnaujinome kelionių rezervacijų sistemą, todėl galime pasiūlyti lankstesnį kelionių pasirinkimą bei padėti sukomplektuoti individualius poreikius atitinkančias išvykas – nuo skrydžių bilietų kartu su „Žalgiriu“ iki pilnų kelionės paketų su viešbučiu, pervežimu ir rungtynių bilietais. Matome, kad kelionės kartu su komanda tampa ne tik nepamirštama patirtimi krepšinio sirgaliams, bet ir puikia galimybe įmonėms skatinti darbuotojus ar organizuoti motyvacines išvykas. Praėjusiame „Žalgirio“ Eurolygos sezone populiariausios kryptys buvo išparduotos tik pradėjus skrydžio bilietų prekybą, o įsibėgėjus sezonui užsipildė visos likusios vietos į rungtynes išvykose. Mūsų tikslas – kad kiekvienas keleivis grįžtų kupinas gerų emocijų ir įspūdžių“, – teigia R.Ušeckas.
Praėjusiame sezone „Žalgirio“ sirgaliai ne kartą gausiai lydėjo komandą į Eurolygos išvykos rungtynes. Tarp populiariausių krypčių išsiskyrė Paryžius, Barselona, Atėnai, Stambulas, kai žalgiriečiai susitiko su Šarūno Jasikevičiaus vadovaujama ekipa, bei Belgradas, rungtyniaujant prieš „Partizan“ komandą. Kalbant apie dviejų sezonų iš eilės statistiką, sirgaliai dažniausiai rinkosi Monaką, Belgradą, Barseloną arba du Vokietijos miestus – Berlyną ir Miuncheną.
Daugiau apie keliones: https://www.westexpress.lt/keliaukite-su-zalgiriu. Informacija apie nuo vasario 1 d. vyksiančias keliones bus papildyta sezonui įsibėgėjus.