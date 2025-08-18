Žinios, kurios šviečia.
Aistros po mačo Rygoje – traumuotas L. Dončičius paleido tiradą, o K. Porzingiui teko atsiprašyti

2025 m. rugpjūčio 18 d. 08:07
Šeštadienį krepšinio sirgaliai Rygoje išvydo intriguojančias draugiškas rungtynes, kuriose vietos Latvijos rinktinė surėmė ietis su Slovėnijos krepšininkais. Mačas baigėsi šeimininkų pergale 100:88, tiesa, pralaimėjimą patyrusiems slovėnams tąkart teko sugerti dvigubą smūgį.
Trečiajame kėlinyje traumą patyrė ryškiausia komandos žvaigždė Luka Dončičius.
s latvių gynėjas Kristers Zoriks veržėsi link krepšio. Tuo pat metu baudos aikštelėje dėl pozicijos kovojo L.Dončičius ir Mareks Mejeris. Prieš pat K.Zorikui atliekant metimą, M.Mejeris nustūmė slovėnų superžvaigždę.
Ant nukritusio L.Dončičiaus dešinės kojos užkrito jo komandos draugas Gregoras Hrovatas. „Los Angeles Lakers“ krepšininkas iškart pradėjo šaukti iš skausmo.
L.Dončičius nuėjo ant atsarginių žaidėjų suolelio ir į rungtynes nebegrįžo.
„Los Angeles Lakers“ žvaigždei rimtos traumos išvengti pavyko, bet pasibaigus mačui slovėnas nenurimo – jis ėmė burnoti ant rungtynių teisėjų, kuriems skyrė ne pačius maloniausius žodžius.
Po rungtynių apie teisėjavimą prakalbo ir Slovėnijos rinktinės treneris Aleksandras Sekuličius, kuris pridūrė, kad jo auklėtiniams šioje dvikovoje teko kovoti ne tik su Latvijos krepšininkų, bet ir teisėjų spaudimu.
Specialisto teigimu, pasibaigus dvikovai, už teisėjavimą jo atsiprašė ir ryškiausia Latvijos krepšinio rinktinės žvaigždė Kristapas Porgzingis.
„Jis priėjo ir atsiprašė dėl tokio teisėjavimo“, – teigė specialistas.
Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
