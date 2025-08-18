Atnaujintame Europos čempionato reitinge – reikšmingas Lietuvos rinktinės šuolis į viršų

Pirmosios trys vietos liko nepakitusios: reitingo viršūnėje išlieka Serbija, antrąją vietą užima Vokietija, trečioje – Prancūzija.
Penktoje pozicijoje išliko latviai, kurie buvo įveikti lietuvių draugiškame mače Rygoje. Šeštoje vietoje atsidūrė italai, kaip ir lietuviai pakilę penkiomis pozicijomis.
Atnaujintame reitinge daugiausiai smuktelėjo turkai – jie prarado tris pozicijas ir dabar rikiuojasi septintoje vietoje. Graikai iš šeštos vietos nukrito į aštuntąją. Dešimtuką užbaigia viena pozicija aukščiau pakilę suomiai (9) ir tris vietas praradę slovėnai (10).
Pasirengimo ciklą lietuviai užbaigs rugpjūčio 22 d., kai Alytuje susitiks su Islandijos rinktine.
Europos čempionatą mūsiškiai pradės rugpjūčio 27 d. rungtynėmis su Didžiosios Britanijos komanda. Vėliau laukia dvikovos su Juodkalnijos, Vokietijos, Suomijos ir Švedijos rinktinėmis.