Buvęs Vilniaus „Wolves“ gynėjas žais JAV rinktinėje

JAV rinktinės sudėtyje netrūksta ir daugiau lietuviams gerai pažįstamų veidų – tarp jų buvęs Kauno „Žalgirio“ puolėjas Tyleris Cavanaugh bei Vilniaus „Ryto“ garbę gynęs įžaidėjas Speedy Smithas.
32-ejų gynėjas praėjusį sezoną Europos taurėje rinko 13,6 taško, 2,7 rezultatyvaus perdavimo ir 12,3 naudingumo balo. Lietuvos krepšinio lygoje A. Andrewsas aikštėje vidutiniškai praleisdavo 24 minutes, per kurias pelnydavo 13,2 taško, sugriebdavo 1,9 kamuolio, atlikdavo 3,4 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 12,1 naudingumo balo.
Visas dvyliktukas: Zachas Auguste'as, Robas Bakeris, Tyleris Cavanaugh, Jackas Cooley, Jarellas Eddie, Langstonas Galloway, Jerianas Grantas, Andrew Andrewsas, Jahmiusas Ramsey, Camas Reynoldsas, Javonte Smartas, Speedy Smithas.