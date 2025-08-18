Italijos krepšinio legenda paskelbė apie karjeros pabaigą

M. Belinelli stipriausioje pasaulio krepšinio lygoje praleido 14 sezonų, o 2014 metais su „San Antonio Spurs“ tapo čempionu.
Pastaruosius penkerius karjeros metus italas žaidė gimtojo miesto klube Bolonijos „Virtus“. 2022 m. jis padėjo komandai iškovoti Europos taurės titulą ir sugrįžti į Eurolygą.
Per savo NBA karjerą Belinelli sužaidė 925 rungtynes, per kurias vidutiniškai pelnydavo 9,7 taško. Atkrintamosiose varžybose jo vidurkis siekė 8,5 taško. 2014 m., dar prieš triumfą NBA finale, italas tapo „Visų žvaigždžių“ savaitgalio tritaškių konkurso nugalėtoju.
M. Belinelli Italijos rinktinei atstovavo nuo 2006 m. pasaulio čempionato ir dalyvavo ne viename tarptautiniame vasaros turnyre.
„Atidaviau jam savo širdį. Kiekvieną savo dalelę. Kiekvieną dieną. Krepšinis man davė viską... ir aš atidaviau jam viską, ką turėjau.
Atsisveikinti nėra lengva. Bet atėjo laikas. Nešiojuosi su savimi kiekvieną emociją, kiekvieną auką, kiekvieną džiaugsmą. Ačiū tiems, kurie visada tikėjo. Kitai kartai – palieku svajonę. Tegul ji būna prasminga“, – savo socialiniame tinkle Instagram rašė M. Belinelli.