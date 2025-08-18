Rezultatyviausių Europos čempionatų žaidėjų šimtukas: viršūnėje – ispanas , o kur rikiuojasi rezultatyviausias lietuvis A. Sabonis?

Pirmajame dešimtuke – nė vieno dar rungtyniaujančio žaidėjo. Reitingo viršūnėje atsidūrė ispanų legenda Pau Gasolis, antras – prancūzas Tony Parkeris, trečias – Vokietijos krepšinio simbolis Dirkas Nowitzki.
Tarp lietuvių daugiausia taškų yra pelnęs Arvydas Sabonis – 652. Taip pat į šimtuką pateko Modestas Paulauskas, Artūras Karnišovas, Mantas Kalnietis, Šarūnas Jasikevičius ir Jonas Valančiūnas. Pastarasis dar gali pagerinti savo poziciją – artėjančiame čempionate jis turėtų aplenkti kelis tautiečius.
Rezultatyviausių žaidėjų dešimtukas:
1. Pau Gasolis Taškai: 1183
Puolėjas / vidurio puolėjas. Gimimo data: 1980–07-06 Rungtynių:58 Dalyvavo: 7 čempionatuose (2001, 2003, 2007, 2009, 2011, 2015, 2017) Medaliai: Aukso (2009, 2011, 2015), Sidabro (2003, 2007), Bronzos (2001, 2017).
2. Tony Parkeris Taškai: 1104
Įžaidėjas. Gimimo data: 1982–05-17. Rungtynių: 66 Dalyvavo: 8 čempionatuose (2001, 2003, 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015) Medaliai: Aukso (2013), Sidabro (2011), Bronzos (2005, 2015).
3. Dirkas Nowitzki Taškai: 1052
Puolėjas. Gimimo data: 1978–06-19. Rungtynių: 54 Dalyvavo: 8 čempionatuose (1999, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011, 2013, 2015) Medaliai: Sidabro (2005).
4. Nikos Galis Taškai: 1031
Atakuojantis gynėjas. Gimimo data: 1957–07-23 Rungtynių: 33 Dalyvavo: 5 čempionatuose (1981, 1983, 1987, 1989, 1991) Medaliai: Aukso (1987), Sidabro (1989).
5. Kamilis Brabenecas Taškai: 918
Atakuojantis gynėjas. Gimimo data: 1951–02-04. Rungtynių: 60 Dalyvavo: 8 čempionatuose (1971, 1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1985, 1987) Medaliai: Sidabro (1985), Bronzos (1977, 1981).
6. Miki Berkovičius Taškai: 917
Puolėjas. Gimimo data: 1954–02-17. Rungtynių: 49 Dalyvavo: 7 čempionatuose (1973, 1975, 1977, 1979, 1981, 1983, 1985) Medaliai: Sidabro (1979).
7. Juanas Antonio San Epifanio Taškai: 894
Puolėjas. Gimimo data: 1959–06-12. Rungtynių: 52 Dalyvavo: 8 čempionatuose (1979–1993) Medaliai: Sidabro (1983), Bronzos (1991).
8. Emiliano Rodriguezas Taškai: 864
Puolėjas. Gimimo data: 1937–06-10. Rungtynių: 53 Dalyvavo: 7 čempionatuose (1959–1971) Medaliai: –
9. Radivojus Koračas Taškai: 844
Puolėjas. Gimimo data: 1938–11-05 – 1969–06-02. Rungtynių: 34 Dalyvavo: 4 čempionatuose (1959–1965) Medaliai: Sidabro (1961, 1965), Bronzos (1963).
10. Panagiotis Giannakis Taškai: 769
Įžaidėjas. Gimimo data: 1959–01-01. Rungtynių: 58 Dalyvavo: 8 čempionatuose (1979–1995) Medaliai: Aukso (1987), Sidabro (1989).
Lietuvių pozicijos šimtuke:
22. Arvydas Sabonis Taškai: 652
Vidurio puolėjas. Gimimo data: 1964–12-19. Rungtynių: 36 Dalyvavo: 5 (1983, 1985, 1989, 1995, 1999) Medaliai: Aukso (1985), Sidabro (1995), Bronzos (1983, 1989).
A. Sabonis visoje Europoje laikomas šio žaidimo legenda. Jis laimėjo medalius tiek su Sovietų Sąjungos, tiek su Lietuvos rinktinėmis. Dominuojantis vidurio puolėjas 1985 m. laimėjo Europos čempionato titulą kaip turnyro MVP, o 1995 m. su Lietuva iškovojo sidabrą, pelnydamas po 21,8 taško ir atkovodamas po 14,5 kamuolio per rungtynes. Tai buvo trečiasis ir paskutinis kartas, kai jis pateko į geriausių žaidėjų rinktinę – taip šimtuko reitinge pristatomas A. Sabonis.
34. Modestas Paulauskas Taškai: 572
Puolėjas. Gimimo data: 1945–03-19. Rungtynių: 39 Dalyvavo: 5 (1965–1973) Medaliai: Aukso (1965–1971), Bronzos (1973).
Reitinge M. Paulauskas pristatomas kaip jauniausias Europos čempionato MVP – 1965 m., būdamas 20-ies, jis iškovojo pirmąjį iš keturių iš eilės titulų su SSRS rinktine. Visuose turnyruose rinko dviženklį taškų skaičių, o 1973 m. iškovojo bronzą.
50. Artūras Karnišovas Taškai: 492
Puolėjas. Gimimo data: 1971–04-27. Rungtynių: 27 Dalyvavo: 3 (1995, 1997, 1999) Medaliai: Sidabro (1995).
Nors A. Karnišovas Europos čempionate žaidė tik tris kartus, nuo 1995 iki 1999 m. jis pelnė beveik 500 taškų. Debiutiniame turnyre rinko po 19,8 taško ir pelnė sidabrą, o 1997 m. tapo rezultatyviausiu viso čempionato žaidėju – 20,7 taško per rungtynes.
58. Jonas Valančiūnas Taškai: 475
Vidurio puolėjas. Gimimo data: 1992–05-06. Rungtynių: 41 Dalyvavo: 5 (2011–2022) Medaliai: Sidabro (2013, 2015).
Jau daugiau nei dešimtmetį J. Valančiūnas yra Lietuvos rinktinės ramstis. 2025 m. jis dalyvaus šeštajame Europos čempionate. Jo viršūnė – 2015 m., kai buvo išrinktas į simbolinį „Čempionato penketuką“, apie A. Valančiūną rašoma FIBA puslapyje.
84. Mantas Kalnietis Taškai: 434
Įžaidėjas. Gimimo data: 1986–09-06. Rungtynių: 40 Dalyvavo: 5 (2009–2017) Medaliai: Sidabro (2013, 2015).
Patyręs įžaidėjas pasitraukė iš rinktinės po penkių čempionatų iš eilės. M. Kalnietis buvo kertinis žaidėjas komandose, kurios du kartus iš eilės pasiekė finalą. Jis taip pat padėjo komandai užsitikrinti vietą Europos čempionate per atranką, rašoma FIBA puslapyje.
98. Šarūnas Jasikevičius Taškai: 405
Įžaidėjas. Gimimo data: 1976–03-05. Taškai: 405 Rungtynių: 45 Dalyvavo: 5 (1999–2011) Medaliai: Aukso (2003), Bronzos (2007).
Š. Jasikevičius buvo pripažintas 2003 m. Europos čempionato MVP, kai vedė Lietuvą į auksą, pelnydamas po 14 taškų ir atlikdamas po 8,2 rezultatyvaus perdavimo. 2007 m. jis pridėjo ir bronzą. Po 2012 m. olimpiados baigė karjerą rinktinėje.
Arvydas SabonisPau GasolisTony Parkeris
Rodyti daugiau žymių