Smūgis Ispanijai – Europos čempionatą praleis Madrido „Real“ puolėjas

Oficialiai pranešta, kad dėl patirtos traumos čempionate tikrai nerungtyniaus Madrido „Real“ puolėjas Alberto Abalde.
29-erių krepšininkas patyrė traumą draugiškų rungtynių su Prancūzija metu – žaidėjui plyšo kojos raumuo.
Kol kas dėl traumų taip pat žaisti negali Mario Saint-Supery, Santi Aldama, Alberto Diazas ir Dario Brizuela. Tiesa, ar šie krepšininkai praleis artėjantį Europos čempionatą, vis dar nėra aišku.
Ispanija Europos čempionate kovos C grupėje su Italija, Sakartvelu, Graikija, Kipru bei Bosnija ir Hercegovina.