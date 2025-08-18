Sudėtį Europos čempionatui išrikiavęs E. Justa: „Merginos pasižymi labai stipriu charakteriu“

Lietuvės savo pasirodymą pradės D grupėje – ketvirtadienį mūsiškės susitiks su Ukraina, rugpjūčio 22 d. – su Graikija, o rugpjūčio 24 d. – su Šiaurės Makedonija. Visų šių rungtynių pradžia Lietuvos laiku – 20:30 val.
Penkių komandų grupės etapą E. Justos auklėtinės užbaigs rugpjūčio 25 d. rungtynėmis su Bulgarija. Šio mačo pradžia – 18:00 val.
Visas rungtynes tiesiogiai transliuos FIBA „YouTube“ kanalas.
Skirtingai nei A divizione, į kitą etapą pateks tik dvi stipriausios grupės komandos, todėl visos čempionato rungtynės, pradedant grupės etapu, bus labai svarbios.
Pasiruošimo metu U16 Lietuvos rinktinė sužaidė 6 kontrolines rungtynes ir šventė 5 pergales – nugalėjo Ukrainą, Latviją, Estiją, dukart įveikė Portugaliją ir kartą portugalėms nusileido.
Kalbėdamas apie pasiruošimo etapą, U16 Lietuvos merginų rinktinės vyr. treneris E. Justa sakė:
„Pasirengimas sklandus – buvo sudarytos puikios sąlygos, pasidarėme viską, ką norėjome pasidaryti. Pavyko iškovoti pirmąją vietą Baltijos taurėje Taline ir dukart iš trijų laimėti Portugalijoje. Esame maksimaliai pasiruošę, mikroklimatas geras, emocijos – kovingos.“
Paklaustas, ar komandoje vyravo stipri konkurencija dėl vietos galutiniame dvyliktuke, E. Justa atsakė:
„Konkurencija buvo didelė. Treniruočių metu vyravo didelis susikaupimas, galutinę sudėtį lėmė smulkios detalės. Visos merginos labai norėjo patekti į Europos čempionatą, todėl visoms joms dėkoju už parodytą profesionalų požiūrį visame pasiruošimo procese.“
Viena iš komandos lyderių – Gabija Galvanauskaitė, šią vasarą su Lietuvos rinktine jau dalyvavusi dvejais metais vyresnių varžovių U18 Europos čempionate (B divizionas). Vis dėlto kalbėdamas apie komandos stiprybes, treneris E. Justa išskiria ne konkrečias pavardes, o charakterį ir vienybę.
„Kiekvienose rungtynėse atsiranda lyderių, kurios prisiima atsakomybę ir nuo jos nebėga. Šios merginos pasižymi labai stipriu charakteriu. Nepaisant to, kaip klostosi rungtynės, krepšininkės demonstruoja valią. Visose trijose rungtynėse prieš Portugaliją turėjome dviženklį deficitą ir dvejas tokias rungtynes valios pastangomis sugebėjome perlaužti ir laimėti. Patinka, kad merginos turi stiprų charakterį, kuris neleidžia pasiduoti. Būtent tokį mentalitetą reikia atsivežti į čempionatą“, – sakė E. Justa.
Kalbėdamas apie komandos tikslus, strategas sakė: „Tikslas labai paprastas – patekti tarp dviejų stipriausių grupės komandų, kurios keliauja toliau. Turime tikslą pakovoti dėl vietos A divizione, bet į viską žiūrime iš eilės – dabar reikia pasiekti kuo daugiau pergalių, kurios leistų patekti į ketvirtfinalį.“
„Jaunimo čempionatuose labai sunku išskirti favoritus, bet jeigu reiktų juos išskirti, šiandien aš kalbėčiau apie Turkiją, Švediją, Nyderlandus ir Portugaliją, bet staigmenų tikrai gali būti“, – pastebėjo treneris.
Į elitinį FIBA Europos čempionato A divizioną pateks 3 stipriausios pirmenybių komandos.
U16 Lietuvos merginų rinktinė uždarys jaunimo krepšinio vasaros maratoną. Priminsime, kad šią vasarą Egidijaus Ženevičiaus treniruojama U20 merginų rinktinė Europos čempionate iškovojo istorinius sidabro medalius, o Jurgitos Štreimikytės vadovaujama U18 Lietuvos rinktinė pateko tarp keturių geriausių Senojo žemyno pirmenybių komandų (B divizonas).
Dariaus Songailos treniruojama 20-mečių karta Europos čempionate iškovojo sidabrą, Tomo Urbelionio vadovaujami 18-mečiai Europos čempionate laimėjo 6 rungtynes iš 7, tačiau suklupo aštuntfinalyje ir liko devinti. Tomo Tarasevičiaus treniruojama U16 vaikinų rinktinė taip pat iškovojo Senojo žemyno sidabrą.
„Labai smagu matyti tokią derlingą Lietuvos jaunimo krepšinio vasarą. Ypatingai smagu dėl merginų krepšinio, kuris akivaizdžiai kyla į viršų ir tą rodo rezultatai, – įspūdžiais dalijosi E. Justa. – Dabar su treneriais ir merginomis kalbamės apie tai, kad kartelė yra užkelta labai aukštai. Dedame visas pastangas, kad ir mes pataikytume į tas kitų rinktinių nubrėžtus kontūrus.“
U16 Lietuvos merginų rinktinės dvyliktukas Europos čempionate: Urtė Gurevičiūtė, Kotryna Grunkytė, Eva Kavaliauskaitė, Karina Strakšytė, Barbora Prišmontaitė, Monika Dokšaitė, Viltė Peleckytė, Eimantė Stapanavičiūtė, Gabija Galvanauskaitė, Aušrinė Gaubytė, Marija Šiškinaitė, Evelina Lygutaitė.
Komandos vyr. treneris Edvinas Justa, asistentai – Ilona Rimšienė, Remigijus Bardauskas. Fizinio rengimo treneris – Ernestas Barkus, medikė – Martyna Kravčenkaitė, komandos vadovas – Saulius Kuzminskas.