„Jau nebėra kur eiti žemiau“: užriestų nosių regėti nenorintis R. Jokubaitis laukia proveržio

24-erių įžaidėjas kartu su nacionaline šalies komanda jau kitą savaitę pradės žygį Europos krepšinio čempionate.
Prieš jį Rimo Kurtinaičio treniruojamai rinktinei liko sužaisti dar dvejas draugiškas rungtynes – trečiadienį lauks akistata su Turkija Vilniuje, o penktadienį lietuviai į pirmenybes bus išlydėti Alytuje vyksiančiu maču prieš Islandiją.
Su turkais Lietuvos rinktinė ietis surems jau antrą kartą per kelias savaites. Kiek anksčiau Stambule vykusi akistata baigėsi užtikrinta mūsų komandos pergale 91:70.
Tiesa, tąsyk ir lietuviai, ir turkai į aikštę žengė būdami ne pačios stipriausios sudėties.
„Kaip turkai atrodė pirmosiose rungtynėse, nebuvo jų veidas – buvo susirinkę vos prieš kelias dienas. Turi talento puolime, tada Shane'as Larkinas nežaidė, Alperenas Šengunas mažai rungtyniavo.
Tos rungtynės prieš vokiečius (Turkija praėjusią savaitę draugiškose rungtynėse 71:73 pralaimėjo Vokietijai) parodė, kad Turkija bus galinga jėga ir bus geras testas. Laukiame mače ir tikimės kažko panašaus kaip su latviais, nes tokio gero testo mums reikia“, – samprotavo R.Jokubaitis.
Vienas iš Lietuvos rinktinės vedlių žvelgė ir į charizmatiškąjį turkų trenerį Erginą Atamaną.
„Turi jis tą savo stilių, kur jo pasisakymai būna skambūs ir galvojame, jog perlenkia lazdą, bet sezono pabaigoje savo žodžius pateisina. Rinktinių krepšinis yra visiškai kitoks. Nežinau, kaip paruoš rinktinę, bet įdomus treneris ir turi savo aurą“, – šyptelėjo lietuvis.
Lietuviai pasirengimo cikle kol kas skina vien pergales – per penkerias žaistas rungtynes R.Kurtinaičio auklėtiniai nesuklupo nė karto.
Lietuvos rinktinė draugiškų akistatų cikle 89:68 pranoko Estiją, 91:70 įveikė Turkiją, 77:54 sutriuškino Sakrartvelą, 109:105 po pratęsimo palaužė Latviją ir 94:72 pranoko be Luka Dončičiaus žaidusią Slovėniją.
„Gerai, kad viską laimime, bet man nuojauta sako, jog reikia turėti daugiau gerų testų ar net pralaimėjimų. Trečiadienį bus geras testas ir nemanau, kad pakenktų ir pralaimėjimas, jeigu jis būtų. Draugiškos daug pasako, bet ne tai, kas bus pačiame čempionate“, – teigė iš Tel Avivo į Miuncheną persikėlęs R.Jokubaitis.
Pirmadienį FIBA paskelbė naujausią artėjančio Europos krepšinio čempionato reitingą, kuriame Lietuvos rinktinė pakilo iš devintosios pozicijos į ketvirtąją.
Nacionalinės komandos gynėjui šis faktas buvo malonus, bet mintis apie aukštas pozicijas jis stūmė šalin.
„Taip, šitas faktas džiugina. Gal šiek tiek viduje pasijausime geriau apie save, bet mums tai neveikia – mums geriau apie save galvoti kukliau ir aikštelėje parodyti geresnius dalykus“ – pridūrė vienas iš rinktinės lyderių.
Šiuo metu Lietuvos rinktinėje vis dar pluša liepos mėnesį susirinkęs visas krepšininkų 15-ukas.
Rinktinės treneris R.Kurtinaitis atskleidė, kad sprendimą dėl lemiamo dvyliktuko jis priims tik paskutinę akimirką.
„Žinome, kad turi „atkabinti“ tris žaidėjus, bet nesijaučia konkurencija. Yra tik sveika konkurencija, kur norime vienas kitą paspausti tam, kad išspaustume maksimumą.
Faktas, kad nėra maloniausia „atkabinti“ žaidėjus, bet pats procesas yra tikrai geras, visi atrodo geros formos. Tie žaidėjai, kurie nebus rinktinėje, bet atvyks į pasirengimą klubuose geriausios formos“, – kalbėjo R.Jokubaitis.
Lietuvos ir Turkijos vyrų krepšinio draugiškos rungtynės Vilniuje vyks trečiadienį, 19 val. 30 min.