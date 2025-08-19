Į Lietuvą atvykstantys islandai paskelbė „Eurobasket 2025“ dvyliktuką

Islandijos strategas Craigas Pedersenas atsisakė Almaro Atlasono paslaugų.
Islandų galutinė sudėtis: Elvaras Fridrikssonas, Haukuras Palssonas, Hilmaras Henningssonas, Jonas Gudmundssonas, Karis Jonssonas, Kristinnas Palssonas, Martinas Hermannssonas, Orri Gunnarssonas, Styrmiras Thrastarsonas, Sigtrygguras Bjornssonas, Tryggvi Hlinasonas, Egiras Steinarssonas.
Penktadienį islandai atvyks į Alytų, kur sužais paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionatą.
„Eurobasket 2025“ Islandijos rinktinė varžysis D grupėje su Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos bei Izraelio nacionalinėmis komandomis.