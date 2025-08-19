Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Į Lietuvą atvykstantys islandai paskelbė „Eurobasket 2025“ dvyliktuką

2025 m. rugpjūčio 19 d. 23:32
Lrytas.lt
Paskutiniai lietuvių varžovai pasiruošimo „Eurobasket 2025“ cikle islandai paskelbė galutinį dvyliktuką.
Daugiau nuotraukų (1)
Islandijos strategas Craigas Pedersenas atsisakė Almaro Atlasono paslaugų.
Islandų galutinė sudėtis: Elvaras Fridrikssonas, Haukuras Palssonas, Hilmaras Henningssonas, Jonas Gudmundssonas, Karis Jonssonas, Kristinnas Palssonas, Martinas Hermannssonas, Orri Gunnarssonas, Styrmiras Thrastarsonas, Sigtrygguras Bjornssonas, Tryggvi Hlinasonas, Egiras Steinarssonas.
Penktadienį islandai atvyks į Alytų, kur sužais paskutines draugiškas rungtynes prieš Europos čempionatą.
„Eurobasket 2025“ Islandijos rinktinė varžysis D grupėje su Prancūzijos, Slovėnijos, Lenkijos, Belgijos bei Izraelio nacionalinėmis komandomis.
Islandijos vyrų krepšinio rinktinėLietuvos vyrų krepšinio rinktinėEurobasket 2025

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.