J. Timmos žmona dainininkė A. Sedokova spaudžiama į kampą – Latvijoje kaltinama prisidėjusi prie krepšininko mirties

J.Timma mirė 2024 m. gruodžio 17 d. naktį. Krepšininkui buvo 32 metai. Tyrimo duomenimis, buvęs Latvijos krepšinio rinktinės narys iš gyvenimo pasitraukė spaudžiamas asmeninių šeimyninių bėdų. Tačiau J.Timmos artimieji mano, kad būtent žmona jį galėjo privesti prie savižudybės.
Buvusi krepšininko J.Timmos žmona ukrainiečių kilmės „surusėjusi“ dainininkė Ana Sedokova bus iškviesta apklausai Latvijoje. Tačiau jei ji ignoruos reikalavimą ir jei neatvyks, Rusijos šou verslo atstovei bus uždrausta atvykti į Europos Sąjungą. Apie tai pranešė „Mash Telegram“ kanalas.
Baudžiamosios bylos dėl J.Timmos privedimo prie savižudybės atnaujinimą inicijavo jo šeima. Pažymima, kad informacija apie tyrimą nebus atskleista.
Anksčiau buvo pranešta, kad, remiantis tyrimo rezultatais, krepšininko organizme nerasta jokių narkotikų vartojimo pėdsakų. Taip pat nustatyta, kad J.Timma neturėjo psichikos sutrikimų.
Latvijos krepšininkas J.Timma rastas miręs Maskvoje prieš daugiau kaip prieš dešimt mėnesių. 32-ejų krepšininko kūnas buvo aptiktas ryte viename iš pigių Maskvos viešbučių, laiptinėje tarp pirmojo ir antrojo aukštų.
Pagal jau įteisintą rusų policijos ir tyrėjų versiją, mirties priežastimi buvo savižudybė – latvis neva išgyveno sunkų laikotarpį po skyrybų su Rusijos dainininke bei šou pasaulio atstove buvusia žmona A.Sedokova, turėjo finansinių problemų ir todėl nutarė suvesti sąskaitas su gyvenimu.
Žvaigždės dainininkės ir garsaus Latvijos krepšininko trejų metų santuoka vargu ar buvo tikrai laiminga – bet kuriuo atveju, A.Sedokova metus atkakliai siekė išsiskirti su Janiu.
O po skyrybų gruodžio 13-ąją ir buvusio vyro mirties moteris į viešumą pažįstamai metė sakinį: „Tu neįsivaizduoji, kokiame pragare aš gyvenau paskutiniaisiais metais“.
J.Timmos galima savižudybė laikoma labai įtartina – apie tai kalbėjo sportininko draugas Markas Pugačiovas.
Pasak jo, Latvijos kriminalistai ant krepšininko kūno aptiko pėdsakų, leidžiančių teigti, kad jam buvo „padėta“ mirti.
Krepšininko tėvai ir artimieji kaltino iš Ukrainos kilusią, tačiau visiškai „surusėjusią“ dainininkę, kad ji pasinaudojo žaidėju, išviliojo visus jo pinigus, paliko jį basą ir privedė prie savižudybės.
Rusijoje J.Timma 2015–2021 metais žaidė Sankt Peterburgo „Zenit“, Kazanės „Uniks“ bei Maskvos srities „Chimki“ komandose. Po 2014–2015 sezono jis buvo pripažintas geriausiu VTB Jungtinės lygos jaunuoju žaidėju.
Krepšininkas Latvijos rinktinės gretose sužaidė 68 rungtynes, tačiau po 2023 metų nutarta jo nekviesti į ekipą, nes jis vyko atstovauti rusų komandoms ir net planavo gauti Rusijos pilietybę.