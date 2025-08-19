Lietuvos varžovė pasaulio čempionė Vokietija sutrumpino kandidatų sąrašą

Vokiečių rinktinės kandidatai: Isaacas Bonga, Oscaras da Silva, Tristianas da Silva, Justusas Hollatzas, Davidas Krameris, Leonas Kratzeris, Maodo Lo, Andreasas Obstas, Dennisas Schroderis, Danielis Theisas, Johannesas Thiemannas, Johannesas Voigtmannas, Franzas Wagneris, Nelsonas Weidemannas.
Vokiečiai yra Lietuvos rinktinės varžovai B grupėje. Suomijos Tamperėje grupės akistatose dar kovos šeimininkai suomiai, britai, švedai ir juodkalniečiai.
Vokietijos vyrų krepšinio rinktinėAlexas MumbruLietuvos vyrų krepšinio rinktinė
