Lietuvos varžovė pasaulio čempionė Vokietija sutrumpino kandidatų sąrašą

2025 m. rugpjūčio 19 d. 12:04
Lrytas.lt
Lietuvos krepšinio rinktinės varžovė Europos čempionato B grupėje planetos čempionė Vokietija sutrumpino kandidatų sąrašą viena pavarde. Ekipos vyriausiasis treneris 46-erių ispanas Alexas Mumbru pasiliko tęsti pasirengimą pirmenybėms 14 žaidėjų: už darbą treneris padėkojo 19 metų 188 cm ūgio Christianui Andersonui, kuris rungtyniauja Teksaso universitete.
Vokiečių rinktinės kandidatai: Isaacas Bonga, Oscaras da Silva, Tristianas da Silva, Justusas Hollatzas, Davidas Krameris, Leonas Kratzeris, Maodo Lo, Andreasas Obstas, Dennisas Schroderis, Danielis Theisas, Johannesas Thiemannas, Johannesas Voigtmannas, Franzas Wagneris, Nelsonas Weidemannas.
Vokiečiai yra Lietuvos rinktinės varžovai B grupėje. Suomijos Tamperėje grupės akistatose dar kovos šeimininkai suomiai, britai, švedai ir juodkalniečiai.
