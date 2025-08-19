Naujausi rinktinės reitingai pasiekė ir R. Kurtinaičio ausis: smagu, kad mus pradėjo „laikyti už mėsą“

Dar vieną pasirengimo iššūkį lietuviai pasitiks trečiadienį, kai sostinės „Twinsbet“ arenoje surems ietis su Ergino Atamano treniruojama Turkijos rinktine.
Tai bus jau antrasis Lietuvos ir Turkijos krepšinio rinktinių draugiškas mačas – rugpjūčio 7-ąją Stambule vykusias rungtynes R.Kurtinaičio auklėtiniai laimėjo nepalikdami varžovams jokių šansų: 91:70.
Maža to, minėtosiose rungtynėse lietuviai vertėsi be ryškiausios savo žvaigždės Jono Valančiūno.
„Norėtume pilnesnio pajėgumo komandų. Galvoju, kad turkai bus geresnės formos nei pirmose tarpusavio rungtynėse. Jų pagrindinis ginklas yra priekinė linija, jie turi eilę žaidėjų.
Nežinome, kaip reikalai bus su Shane'u Larkinu. Kiek žinau, jo nebuvo rytinėje treniruotėje. Tikimės, kad jis bus, norėtųsi, kad jis žaistų“, – prieš artėjančias rungtynes su turkais kalbėjo R.Kurtinaitis.
Po akistatos su Lietuva turkai žaidė dar dvejas draugiškas rungtynes. Vieneriose iš jų 71:73 nusileido Vokietijai, o kitose 79:65 pranoko Čekiją.
Išlieka nemaža tikimybė, kad Lietuvos ir Turkijos krepšinio rinktinių keliai gali susidurti net pirmajame artėjančio Europos čempionato atkrintamųjų varžybų etape.
Atkrintamųjų medžio aštuntfinalyje ietis surems A grupės (šiame pogrupyje rungtyniaus Turkija) ir B grupės (čia žais Lietuva) komandos.
„Mes nežaidžiame slėpynių. Žaisime pilna jėga, o kaip pavyks nežinau“, – samprotavo 65-erių krepšinio specialistas.
Lietuvos rinktinė draugiškų akistatų cikle 89:68 pranoko Estiją, 91:70 įveikė Turkiją, 77:54 sutriuškino Sakrartvelą, 109:105 po pratęsimo palaužė Latviją ir 94:72 pranoko be Luka Dončičiaus žaidusią Slovėniją.
Šios saldžios pergalės leido lietuviams pakilti net į ketvirtąją Europos krepšinio čempionato reitingo vietą, kurį sudarinėja ir pirmadienį oficialiai paskelbė FIBA.
„Turėjome susirinkimą su komanda ir aptarėme šį klausimą. Džiugu, kad mus pradėjo „laikyti už mėsą“. Nelabai seku kas ką kalbą ir ką vertina. Džiugu, kad esame pakelti į tokią vietą, tai įpareigoja mus šią kartelę apginti, galbūt net ir viršyti.
Treneris Vladas Garastas kartodavo, kad jeigu nori pasiekti maksimumą, tuomet turi statyti sau neįmanomą uždavinį. Jūs žinote mano gyvenimo filosofiją. Mus tenkina tik pergalės.
Nereikia ieškoti kitų kelių per serbų, italų ar kažkokias sistemas. Mes esame Lietuva ir diktuojame sąlygas. Bent jau diktuodavome. Norime sugrąžinti tą vardą. Reitingą duoda galutinis rezultatas“, – teigė R.Kurtinaitis.
Paklaustas, ar jį tenkina ekspertų skiriama ketvirtoji pozicija, strategas šyptelėjo: „Ne. Imtume medalį“
Primename, kad Europos krepšinio čempionatas startuos rugpjūčio 27-ąją.
Grupių etapo varžybas Lietuvos krepšininkai pradės Suomijos mieste Tamperėje, o finalinis turnyro etapas bus žaidžiamas Latvijos sostinėje Rygoje.
„Turime dar negalutinę rinktinę. Manau, kad ta kova iki galutinės pozicijos rinktinėje vyks iki paskutinės treniruotės. Visi 15 žaidėjų yra verti rinktinės, o į ją pateks tas, kas tą akimirką bus geresnės formos.
Turime savo strategiją, savo discipliną, man svarbu ne kiek žaidėjas įmetė, o kaip atliko savo darbą“, – kalbėjo R.Kurtinaitis.
Lietuvos ir Turkijos vyrų krepšinio draugiškos rungtynės Vilniuje vyks trečiadienį, 19 val. 30 min.
