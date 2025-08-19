Nepakviestas rengtis Europos čempionatui Jaka Blačičius atsisveikino su Slovėnijos rinktine

Žaidėjas nebuvo įtrauktas šiemet rengtis „EuroBasket 2025“ turnyrui.
„Gaila, bet šis skyrius baigtas. Laikas pasižymėti jaunesniems – tegul jie randa savo vietą po rinktinės saule“, – tinklalapiui „SportKlub“ aiškino 35-erių 196 cm ūgio gynėjas.
Auksiniu krepšininko laiku galima laikyti 2015-ųjų Europos čempionatą, kai jis vidutiniškai per 27 žaidimo minutes rinko po 12,8 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 10,2 naudingumo balo.
Praėjusiame sezone J.Blažičius Europos taurėje atstovavo Liublianos „Olimpija“ ekipai ir sužaidė 19 rungtynių: per 22 minutes vidutiniškai rinko po 9,5 taško, atsikovojo po 3,5 kamuolio, atliko po 1 rezultatyvų perdavimą ir turėjo po 10,5 naudingumo balų.