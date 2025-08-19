Žinios, kurios šviečia.
Nepakviestas rengtis Europos čempionatui Jaka Blačičius atsisveikino su Slovėnijos rinktine

2025 m. rugpjūčio 19 d. 07:52
Lrytas.lt
Vienas iš Slovėnijos krepšinio rinktinės veteranų Jaka Blažičius paskelbė, kad deda tašką su atstovavimu nacionalinei ekipai. 35-erių slovėnas pirmą kartą nacionalinės komandos marškinėlius užsivilko 2013-siais Europos čempionate, o 2017-ais tapo Senojo žemyno čempionu.
Žaidėjas nebuvo įtrauktas šiemet rengtis „EuroBasket 2025“ turnyrui.
„Gaila, bet šis skyrius baigtas. Laikas pasižymėti jaunesniems – tegul jie randa savo vietą po rinktinės saule“, – tinklalapiui „SportKlub“ aiškino 35-erių 196 cm ūgio gynėjas.
Auksiniu krepšininko laiku galima laikyti 2015-ųjų Europos čempionatą, kai jis vidutiniškai per 27 žaidimo minutes rinko po 12,8 taško, 3,8 atkovoto kamuolio, 1 rezultatyvų perdavimą ir 10,2 naudingumo balo.
Praėjusiame sezone J.Blažičius Europos taurėje atstovavo Liublianos „Olimpija“ ekipai ir sužaidė 19 rungtynių: per 22 minutes vidutiniškai rinko po 9,5 taško, atsikovojo po 3,5 kamuolio, atliko po 1 rezultatyvų perdavimą ir turėjo po 10,5 naudingumo balų.
