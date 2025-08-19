Žinios, kurios šviečia.
Lrytas Premium prenumerata vos nuo 1 Eur
Prenumeruoti
SportasKrepšinis

Prieš mūšį su lietuviais Turkijos rinktinė „atkabino“ du žaidėjus

2025 m. rugpjūčio 19 d. 11:52
Lrytas.lt
Trečiadienį Lietuvos krepšinio rinktinė sužais kontrolines rungtynes su Turkijos ekipa. Prieš dvikovą turkų ekipos strategas Erginas Atamanas nusprendė atsisakyti dviejų kandidatų: Stambulo „Besiktas“ kovojančio Yigito Arslano ir  Stambulo „Bahcesehir“ ekipoje žaidžiančio Cano Maximo Mutafo.
Daugiau nuotraukų (2)
Lietuviai ir turkai jau žaidė kontrolines rungtynes Stambule – tuomet mūsiškiai sudaužė oponentus 91:70.
Turkijos rinktinėje liko 14 krepšininkų.
Turkijos rinktinės kandidatai: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Berkas Ugurlu, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras ir Yigitcanas Saybiras.
Europos čempionate Turkija varžysis A grupėje Rygoje ir grumsis su Portugalija, Estija, Latvija, Serbija ir Čekija.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėErginas AtamanasStambulo Besiktas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2025 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.