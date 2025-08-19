Prieš mūšį su lietuviais Turkijos rinktinė „atkabino“ du žaidėjus

Lietuviai ir turkai jau žaidė kontrolines rungtynes Stambule – tuomet mūsiškiai sudaužė oponentus 91:70.
Turkijos rinktinėje liko 14 krepšininkų.
Turkijos rinktinės kandidatai: Ademas Bona, Alperenas Šengunas, Berkas Ugurlu, Cedi Osmanas, Ercanas Osmani, Erkanas Yilmazas, Furkanas Korkmazas, Kenanas Sipahi, Onuralpas Bitimas, Omeras Yurtsevenas, Sertačas Šanli, Shane‘as Larkinas, Šehmusas Hazeras ir Yigitcanas Saybiras.
Europos čempionate Turkija varžysis A grupėje Rygoje ir grumsis su Portugalija, Estija, Latvija, Serbija ir Čekija.
Turkijos vyrų krepšinio rinktinėErginas AtamanasStambulo Besiktas
Rodyti daugiau žymių